Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с Днем основания КНДР и выразил надежду на укрепление сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю государственного праздника — Дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщила пресс-служба руководителя Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что народ КНДР на протяжении своей истории неоднократно демонстрировал силу коллективного духа и стремление к независимости. Он отметил, что мировое сообщество является свидетелем уверенного движения страны по пути самостоятельного развития.
Также белорусский лидер обратил внимание на активизацию двустороннего взаимодействия между Минском и Пхеньяном. Он выразил уверенность, что в ближайшее время государства достигнут существенного прогресса в развитии сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, фармацевтика и образование.
В завершение Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в его работе, а народу Северной Кореи — стабильности, процветания и дальнейшего прогресса.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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