Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Польша и Литва не проявляют готовности решать проблемы дипломатическими средствами, что заставляет Минск сохранять бдительность.

По его словам, белорусские власти стремятся избегать военных конфликтов и намерены использовать дипломатические методы для разрешения вопросов, особенно с соседями.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в войне и будет действовать только в случае, если на её территорию будет нарушен суверенитет.

В своей речи на церемонии, посвящённой выпускникам военных учебных заведений и высшему офицерскому составу, он отметил, что страна продолжит искать мирные пути для урегулирования отношений с Польшей и Литвой.

Однако, по его словам, пока не наблюдается взаимности со стороны этих стран. Поэтому Белоруссия считает необходимым сохранять настороженность и поддерживать военную готовность на северо-западном и западном направлениях.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿