В Белоруссии сообщили об усилении границы на юге

На юге Республика Беларусь начала укреплять оборону своей границы для того, чтобы исключить возможность внезапного нападения. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
"Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановкунами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси", - заявил Вольфович.
Он уточнил, что началось отмобилизование, а также развертывание дополнительных воинских частей и соединений ВС РБ.
По словам Вольфовича, усиленные боевые части прибыли в районы боевого предназначения. Войска проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в частности в инженерном отношении для исключения возможности нападения на территорию государства.
Кроме того, военный добавил, что особое внимание военное командование уделяет эффективности системы комплексного противодействия беспилотникам и контрдиверсионным действиям.
Фото: commons.wikimedia.org/Vasyatka1
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