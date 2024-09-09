В Белоруссии сообщили об усилении границы на юге

Совбез: Белоруссия усиливает охрану и оборону раницы с Украиной допчастями

На юге Республика Беларусь начала укреплять оборону своей границы для того, чтобы исключить возможность внезапного нападения. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".

"Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановкунами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси", - заявил Вольфович.

Он уточнил, что началось отмобилизование, а также развертывание дополнительных воинских частей и соединений ВС РБ.

По словам Вольфовича, усиленные боевые части прибыли в районы боевого предназначения. Войска проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в частности в инженерном отношении для исключения возможности нападения на территорию государства.

Кроме того, военный добавил, что особое внимание военное командование уделяет эффективности системы комплексного противодействия беспилотникам и контрдиверсионным действиям.

Фото: commons.wikimedia.org/Vasyatka1