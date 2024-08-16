Лукашенко заявил о готовности Белоруссии справляться с любыми существующими угрозами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна полностью готова справляться с любыми существующими угрозами.

Он подчеркнул, что по информации, предоставленной министром, госсекретарем и председателем КГБ, Беларусь находится в полном состоянии готовности для противодействия потенциальным вызовам.

Лукашенко отметил, что у республики имеются все необходимые средства для защиты от возможных недружественных действий. Он добавил, что для отражения вероятных провокаций в отношении Беларуси предусмотрены все необходимые меры.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)