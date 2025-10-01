Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Туристический символ Белорусии - картофельный цветок
Туристический символ Белорусии - картофельный цветок
© Shutterstock by WWatil is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:18

Символ, который не ждали: почему Белоруссия выбрала именно этот туристический символ страны

Воронович: гастрономия определила выбор картофельного цветка символом Белоруссии

Любая страна стремится обзавестись узнаваемым символом, который будет олицетворять её культуру и привлекать внимание путешественников. У Австралии это кенгуру и Сиднейский оперный театр, у Германии — Бранденбургские ворота, сосиски и пиво, у Испании — яркое солнце Миро и знаменитый Бык Осборна. Белоруссия тоже решила сделать шаг в этом направлении и представить собственный туристический символ. Не трактор, как могли бы подумать многие, а скромный, но знаковый элемент национальной кухни — цветок картофеля.

Как появился символ

Ирина Воронович, директор туристического департамента Белоруссии, призналась, что выбор был непростым.

"Когда к нам приезжают гости из других стран, они хотят попробовать драники — это наше фирменное блюдо", — сказала директор туристического департамента Ирина Воронович.

Именно гастрономия стала главным вектором развития бренда. Картофель прочно связан с национальной кухней — от драников до бабки и других блюд, которые давно стали визитной карточкой страны. Логично, что символом туризма решили сделать картофельный цветок.

Дизайн и скрытые смыслы

Над логотипом работали дизайнеры, которые старались уйти от банальной иллюстрации. В итоге выбрали лаконичный орнамент в традиционном геометрическом стиле. Символ выглядит просто: фиолетовые ромбовидные лепестки, зелёные листья и жёлтая сердцевина.

"Прототипом нового лого стал цветок картофеля в фиолетовом тоне, который когда-то выступал в качестве декоративного элемента", — заявил директор Национального агентства по туризму Белоруссии Дмитрий Морозов.

Центральная часть логотипа скрывает дополнительный смысл: это не только сердцевина цветка, но и отсылка к значку конкурса "Познай Беларусь". Пять лепестков символизируют регионы страны, а жёлтый круг в середине — Минск.

Морозов также отметил, что символ можно интерпретировать как отсылку к легендарной "папараць-кветке" — мистическому цветку папоротника, который в славянской мифологии дарит тайные знания и удачу.

Сравнение туристических символов

Страна Символы туризма Ассоциации
Австралия Кенгуру, Сиднейский оперный театр Природа, архитектура
Германия Бранденбургские ворота, пиво, сосиски История, гастрономия
Испания Солнце Миро, Бык Осборна Искусство, страсть
Белоруссия Цветок картофеля Гастрономия, традиции

Советы шаг за шагом: как прочувствовать символ

  1. Попробуйте драники в национальных кафе — именно они вдохновили создателей логотипа.

  2. Посетите гастрономические фестивали в Минске и областных центрах.

  3. Купите сувенир с новым туристическим логотипом.

  4. Исследуйте регионы: каждый лепесток символизирует свой центр.

  5. Узнайте легенды о "папараць-кветке" в ночь на Купалу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы ограничиваются только Минском.

  • Последствие: теряется ощущение настоящей Белоруссии.

  • Альтернатива: поездки по регионам, знакомство с местной кухней, участие в этнофестивалях.

  • Ошибка: воспринимать картофельный символ как слишком простой.

  • Последствие: недооценка культурного смысла.

  • Альтернатива: рассматривать его как часть национального орнамента и мифологии.

А что если…

А что если символом стала бы "папараць-кветка", а не картофель? Это сделало бы логотип более мистическим и романтичным, но менее понятным для туристов. Далёким путешественникам ближе гастрономия, чем народные поверья.

Плюсы и минусы нового символа

Плюсы Минусы
Простота и узнаваемость Может показаться слишком простым
Отсылка к гастрономии Нет яркой "вау"-визуализации
Логика в числе лепестков (5 регионов) Сложно ассоциировать вне контекста
Возможность разных интерпретаций Требуется дополнительное объяснение

FAQ

Как выбрать лучший сувенир с новым логотипом?
Обратите внимание на изделия местных ремесленников: магниты, керамика, текстиль с орнаментом.

Сколько стоит гастрономический тур по Белоруссии?
Цены начинаются от 200-300 долларов за несколько дней с дегустацией блюд и экскурсиями.

Что лучше: гастротур или этнотур?
Лучше сочетать: гастрономия даст вкус, этнотуризм — атмосферу праздников и традиций.

Мифы и правда

  • Миф: символ должен быть обязательно архитектурным.
    Правда: гастрономия часто понятнее туристам, чем здания.

  • Миф: картофельный цветок не привлекателен.
    Правда: орнамент сделал его стильным и запоминающимся.

  • Миф: Белоруссия выбрала слишком "простую" идею.
    Правда: простота делает символ универсальным.

3 интересных факта

  1. Картофель появился в Белоруссии только в XVIII веке, но стал главной культурой.

  2. В стране насчитывается более 300 рецептов блюд с картофелем.

  3. Символ "папараць-кветка" вдохновил не только мифы, но и современные фестивали.

Исторический контекст

  • XVIII век — начало массового выращивания картофеля в Белоруссии.

  • XIX век — формирование национальных блюд из картофеля.

  • XX век — драники становятся главным гастрономическим символом.

  • XXI век — цветок картофеля официально включён в туристический бренд.

