Белорусские машины готовят прорыв: таксопарки России могут резко измениться

Россия и Беларусь продолжают укреплять промышленное сотрудничество, и одной из главных тем недавних переговоров стало возможное использование автомобилей белорусской сборки в российских таксопарках. Эта инициатива напрямую связана с новыми требованиями к перевозке пассажиров, которые начали действовать в России и вынуждают операторов такси обновлять свой автопарк.

Перспективы для российских таксопарков

Встреча прошла в Москве с участием посла Беларуси в России Александра Рогожника и первого заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова. К обсуждению также присоединились представители белорусского Минпрома и руководство предприятия "БЕЛДЖИ". Особое внимание уделили вопросу, каким образом автомобили, производимые на совместных заводах, могут закрыть потребности рынка таксомоторных услуг.

Сегодня российские таксопарки остро нуждаются в надежных, доступных и соответствующих законодательным нормам автомобилях. Ужесточение правил в сфере лицензирования и техосмотра делает обновление автопарка неизбежным. Здесь белорусские машины, прежде всего модели "Geely", производимые на заводе "БЕЛДЖИ", могут стать оптимальным решением.

Единая промышленная политика Союзного государства

Переговоры не ограничились только темой такси. Речь шла о более широком взаимодействии в рамках Союзного государства, где давно обсуждается реализация единой промышленной политики. Стороны подчеркнули необходимость углубления интеграции, в том числе в сфере автомобилестроения, поставок лёгкой промышленности и фармацевтики.

"Никогда ещё запрос на совместные проекты не был таким высоким", — отметил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

Беларусь уже зарекомендовала себя как надёжный партнёр в поставках техники и комплектующих. Автомобили, выпускаемые на белорусских предприятиях, могут стать важным звеном в обновлении российского автопарка — как в такси, так и в корпоративных парках компаний.