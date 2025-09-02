Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гродно, Белоруссия
Гродно, Белоруссия
© commons.wikimedia.org by Liashko is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Стоит ли ехать в белорусский санаторий: плюсы и минусы глазами туриста

Россиянин пожаловался на курортный сбор и жёсткий режим в санатории под Гродно

Россиянин, отдыхавший с семьёй в санатории под белорусским Гродно, поделился в блоге "Семейное путешествие и не только" на платформе "Дзен" впечатлениями от поездки. Его итоговое определение звучит резко: отдых напомнил возвращение в прошлое, но при этом оказался весьма затратным.

Дополнительные платежи и сборы

По словам туриста, неприятным сюрпризом стало то, что при заселении с семьи взяли курортный сбор. Кроме того, прачечная и парковка оказались платными — при том что стоимость путёвки уже была немалой.

Столовая под надзором

Особенно запомнилась организация питания. Каждый приём пищи проходил строго по расписанию, а за посетителями пристально наблюдали сотрудницы.

"Такое впечатление, что они передвигаются по залу с одной целью: увидеть, как кто-то из посетителей допускает ту или иную оплошность. А если ты задержался на экскурсии и опоздал на десять минут, то получал выговор от официантки и чуть ли не надо было писать объяснительную", — рассказал автор.

Что понравилось

Несмотря на строгий контроль, путешественник признал: блюда в санатории были качественными и вкусными.

Минусы сервиса

К числу главных недостатков он отнёс:

  • отсутствие доступного интернета,

  • жёсткий распорядок дня,

  • сложности с организацией экскурсий из-за привязки к режиму.

Итог

"Это место, в котором туристу не следует останавливаться для активного проведения времени", — заключил автор.

Таким образом, санаторий оставил противоречивое впечатление: хорошая кухня и одновременно устаревшие подходы к обслуживанию, которые навеяли воспоминания о прошлом.

