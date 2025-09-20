Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:16

Импорт под запретом, роботы — по льготе: Белоруссия строит промышленность будущего

Белоруссия создаст собственную робототехническую отрасль в 2026–2030 годах

Белоруссия готовит стратегический шаг в сфере высоких технологий: в проекте программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы заложены планы по созданию собственной робототехнической отрасли. Об этом сообщил министр экономики страны Юрий Чеботарь, его слова приводит официальный Telegram-канал правительства.

"Например, создание собственной робототехнической отрасли. И мы предусмотрели со следующего года кредитный продукт для предприятий для внедрения робототехники у себя", — сказал министр экономики Юрий Чеботарь.

Почему это важно

Развитие робототехники позволит предприятиям Белоруссии повысить производительность, снизить зависимость от импорта оборудования и усилить конкурентоспособность на мировом рынке. Власти планируют создать специальные финансовые инструменты — льготные кредиты для бизнеса, чтобы внедрение роботов стало доступнее.

Опыт соседей

Ранее в России Минпромторг объявил о выделении субсидий по 319 млн рублей каждому новому центру промышленной робототехники. Средства распределялись через грантовые конкурсы среди компаний, работающих над автоматизацией производства.

В то же время растёт и популяризация робототехники среди широкой аудитории. Так, в октябре в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье пройдёт второй этап международного чемпионата "Битва роботов", где соревнуются инженерные команды из разных стран.

Сравнение подходов

Страна Механизм поддержки Цель
Белоруссия Льготные кредиты предприятиям Внедрение роботов в реальный сектор
Россия Прямое финансирование центров робототехники Создание инфраструктуры для разработок

А что если…

Если Белоруссия сможет выстроить собственную отрасль, это позволит ей не только модернизировать промышленность, но и занять нишу на экспортном рынке робототехники. В противном случае страна рискует остаться зависимой от внешних поставщиков оборудования и технологий.

