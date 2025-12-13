Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:51

Жест после переговоров: Лукашенко сделал шаг, который ждали пять лет

В Белоруссии Лукашенко помиловал Марию Колесникову и еще 122 заключенных

Помилование одной из самых известных фигур белорусской оппозиции стало частью широкой политико-дипломатической сделки, связанной с диалогом Минска и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию о решениях, принятых после переговоров Александра Лукашенко с американской стороной.

Помилование после международных контактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Марии Колесниковой, а также ещё 122 заключённых. Решение было принято по итогам переговоров со специальным представителем США по Белоруссии Джоном Коулом, которые проходили накануне и продолжились в тот же день.

По результатам этих контактов Соединённые Штаты сняли санкции с белорусского калия. В ответ белорусская сторона пошла на гуманитарный шаг, удовлетворив просьбу, которая, как отмечается, была озвучена от имени Дональда Трампа.

Кто такая Мария Колесникова

Мария Колесникова была задержана в 2020 году на фоне массовых протестов в Белоруссии. Она являлась одной из ключевых фигур оппозиционного движения и возглавляла предвыборный штаб Виктора Бабарико, который выдвигался кандидатом в президенты страны.

Позднее Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы. Её дело стало одним из наиболее резонансных в контексте белорусской внутренней политики и неоднократно упоминалось в заявлениях западных политиков и правозащитных организаций.

Политический контекст решения

Помилование сразу большого числа осуждённых рассматривается как элемент более широкой договорённости. Связка между отменой санкций и гуманитарными шагами Минска подчёркивает прагматичный характер диалога сторон, в котором политические и экономические вопросы оказались тесно переплетены.

Освобождение Колесниковой, как одной из наиболее известных оппозиционных фигур, придаёт решению особый символический вес, отмечают эксперты.

