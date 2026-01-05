Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии
© commons.wikimedia.org by Mtaylor848 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Экономика
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:38

Экономика Белоруссии удивила результатом: итоги пятилетия оказались неожиданными

ВВП Белоруссии в 2025 году достиг исторического максимума в 88,6 млрд долларов — министр экономики Чеботарь

Экономика Белоруссии подошла к концу пятилетия с показателями, которые ранее считались недостижимыми. Рост ВВП совпал с одновременным увеличением экспорта, инвестиций и доходов населения, что редко происходит в условиях внешнего давления. Об этом сообщает журнал "Экономика Беларуси", опубликовавший интервью с министром экономики республики Юрием Чеботарём.

Исторический максимум ВВП

По итогам 2025 года валовой внутренний продукт Белоруссии вырос примерно до 88,6 млрд долларов, что стало историческим максимумом для страны. Такой результат был достигнут, несмотря на пандемию коронавируса, санкционное давление и разрыв логистических цепочек.

Юрий Чеботарь отметил, что ключевым итогом пятилетия стало не только увеличение макроэкономических показателей, но и системный рост. По его словам, именно устойчивость позволила сохранить темпы развития и заложить основу для дальнейшего движения вперёд.

"Несмотря на глобальную турбулентность и все сложности — пандемия коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек, мы завершаем пятилетие с неплохими результатами. Главный итог — это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан", — сказал министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь.

Экспорт и инвестиционный цикл

Одним из ключевых факторов роста стало расширение внешних поставок. Экспорт товаров и услуг, по оценке Минэкономики, за пятилетие увеличился на 35%. В 2025 году ожидается рекордный объём экспорта за последние десять лет — более 50 млрд долларов.

Параллельно был запущен устойчивый инвестиционный цикл. Инвестиции в основной капитал третий год подряд растут темпами, значительно превышающими рост ВВП.

Доходы населения и производительность

Рост экономики отразился и на финансовом положении граждан. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 23,4%, что заметно выше запланированных 20,2%. Одновременно укрепляется производственная база страны. Объёмы промышленной продукции и производительность труда по ВВП за пятилетие выросли опережающими темпами — на 15,2% и 13,7% соответственно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

PepsiCo подала 14 заявок на товарные знаки в России за 2025 год — ТАСС 03.01.2026 в 11:28
Инвестиции можно остановить, права — нет: PepsiCo продолжает закреплять бренды и упаковки на рынке России

PepsiCo в 2025 году подала 14 заявок на товарные знаки в России и зарегистрировала ещё 7 прошлых лет. Какие бренды уже получили защиту?

Читать полностью » Ключевую ставку к концу года ожидают на уровне 9–10% — глава комитета ГД Аксаков 02.01.2026 в 14:56
Жёсткая эпоха заканчивается: ключевая ставка идёт к 9–10% уже к концу года

Ключевая ставка может снизиться уже в феврале и к концу года опуститься до 9–10%. В Госдуме объяснили, за счёт чего возможны такие шаги.

Читать полностью » Декабрьскую зарплату рекомендовали делить с запасом на январь — аналитик Лоссан 02.01.2026 в 14:53
Декабрьская зарплата исчезает быстрее всего: как не остаться без денег уже в январе

Эксперт рассказал, как распределить декабрьскую зарплату и премию, чтобы избежать "январской ямы" и сохранить финансовую стабильность.

Читать полностью » Аксаков прогнозирует снижение ставки ЦБ до 9-10% к концу 2026 года — РИА Новости 02.01.2026 в 11:34
Когда ставка падает, экономика дышит легче: ЦБ продолжит снижать ставку, несмотря на налоги

Прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ: к концу 2026 года она может снизиться до 9-10%, несмотря на повышение налогов.

Читать полностью » Регионы сместили приоритет с промзон на привлечение кадров — Смекалин 02.01.2026 в 9:55
Рабочие места есть, специалистов нет: почему бизнес всё чаще берёт социальную нагрузку на себя

Регионы меняют подход к развитию экономики: вместо заводов на первый план выходят люди. Эксперт объяснил, почему кадры стали главным ресурсом.

Читать полностью » В России введены новые меры для стабилизации цен на топливо - Минэнерго РФ 31.12.2025 в 10:55
Топливо для реактивных двигателей подешевело: почему снижение цен не коснулось всех нефтепродуктов

Цены на бензин и дизель в России продолжили расти в 2025 году, однако на фоне этого были приняты меры по стабилизации рынка. Подробности внутри.

Читать полностью » Три сценария бюджета снижают финансовые риски — эксперт по финансам Никитина 30.12.2025 в 20:14
Новый год начинается с самообмана: почему финансовые цели рушатся уже в январе

С чего начинать финансовые цели на год и почему мечты без расчетов не работают — эксперт объяснила, как выстроить реальный план без иллюзий.

Читать полностью » Коммерческая недвижимость может стать убыточной — инвестор Моженков 30.12.2025 в 20:08
Высокая доходность с обратной стороной: что скрывают вложения в коммерческую недвижимость

Коммерческая недвижимость может принести высокий доход, но и серьёзные убытки. Финансовый аналитик объяснил, когда такие инвестиции оправданы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи новых электромобилей в России в 2025 году снизились на 30% — Минпромторг РФ
Мир
Китай поддержал экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — МИД КНР
Еда
Запечённый рыбный рулет с овощной начинкой и сыром сохраняет сочность — повар
Авто и мото
Прогрев двигателя зимой должен длиться 4-7 минут — моторист
Общество
Правительство утвердило субсидии регионам на орфанные лекарства с 2026 года — РИА Новости
Общество
В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС
Общество
Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС
Красота и здоровье
Никитина заявила, что холод и ветер нарушают защитный барьер кожи — Вечерняя Москва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet