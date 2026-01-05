Экономика Белоруссии удивила результатом: итоги пятилетия оказались неожиданными

Экономика Белоруссии подошла к концу пятилетия с показателями, которые ранее считались недостижимыми. Рост ВВП совпал с одновременным увеличением экспорта, инвестиций и доходов населения, что редко происходит в условиях внешнего давления. Об этом сообщает журнал "Экономика Беларуси", опубликовавший интервью с министром экономики республики Юрием Чеботарём.

Исторический максимум ВВП

По итогам 2025 года валовой внутренний продукт Белоруссии вырос примерно до 88,6 млрд долларов, что стало историческим максимумом для страны. Такой результат был достигнут, несмотря на пандемию коронавируса, санкционное давление и разрыв логистических цепочек.

Юрий Чеботарь отметил, что ключевым итогом пятилетия стало не только увеличение макроэкономических показателей, но и системный рост. По его словам, именно устойчивость позволила сохранить темпы развития и заложить основу для дальнейшего движения вперёд.

"Несмотря на глобальную турбулентность и все сложности — пандемия коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек, мы завершаем пятилетие с неплохими результатами. Главный итог — это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан", — сказал министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь.

Экспорт и инвестиционный цикл

Одним из ключевых факторов роста стало расширение внешних поставок. Экспорт товаров и услуг, по оценке Минэкономики, за пятилетие увеличился на 35%. В 2025 году ожидается рекордный объём экспорта за последние десять лет — более 50 млрд долларов.

Параллельно был запущен устойчивый инвестиционный цикл. Инвестиции в основной капитал третий год подряд растут темпами, значительно превышающими рост ВВП.

Доходы населения и производительность

Рост экономики отразился и на финансовом положении граждан. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 23,4%, что заметно выше запланированных 20,2%. Одновременно укрепляется производственная база страны. Объёмы промышленной продукции и производительность труда по ВВП за пятилетие выросли опережающими темпами — на 15,2% и 13,7% соответственно.