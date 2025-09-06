Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia by NOhead87 is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:07

Белорусский авторынок удивил: местные машины вытесняют российских конкурентов

Доля российских автомобилей в Беларуси сократилась до 21% — статистика БAA

Белорусский рынок новых автомобилей в 2025 году продолжает удивлять аналитиков. Несмотря на общее снижение продаж в августе по сравнению с прошлым годом, динамика остаётся положительной, а лидером по популярности у покупателей становятся машины местного производства Belgee.

Итоги продаж за август

Согласно данным Автомобильной ассоциации "БАА", в августе белорусские дилеры реализовали 4226 новых легковых автомобилей. Если сравнивать с июлем, то результат оказался лишь на 2,7% ниже. Однако относительно августа 2024 года рынок просел на 8%. При этом с января по август продажи демонстрировали рост: показатель увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, рынок остаётся устойчивым, хотя внутри года видны определённые колебания. Особенно ярко выделяется рост доли отечественных автомобилей Belgee.

Белорусские автомобили против российских

В августе доля автомобилей белорусского производства достигла 54,4% всего рынка. По сравнению с прошлым годом это прирост на 5,5%. Такой результат говорит о том, что покупатели всё чаще делают выбор в пользу Belgee, предпочитая локальное производство импортируемым маркам.

При этом положение российских автомобилей в соседней стране заметно ослабло. Их доля снизилась сразу на 8% и составила лишь 21% от всех дилерских продаж.

"Ввозимые из Российской Федерации национальные марки легковых автомобилей потеряли за год 8,0%, снизив свою долю до 21,0% дилерских продаж", — отмечает Автомобильная ассоциация "БАА".

