Китай спас белорусские дороги: локальная сборка стала новой гордостью страны

Белорусский рынок новых автомобилей продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на внешние вызовы. Осень 2025 года принесла отрасли позитивные новости: продажи новых легковушек в сентябре выросли, пусть и умеренно. Дилеры реализовали 4352 автомобиля — на 2% больше, чем в августе. А если смотреть на общие итоги с начала года, то рынок вырос на 14%, достигнув отметки в 37,1 тысячи проданных машин. Основной всплеск пришёлся на первые месяцы года, когда спрос резко подскочил, после чего продажи стабилизировались и движутся по прошлогодней траектории.

Лидеры авторынка: Belgee и Geely удерживают вершину

Сегодня две марки фактически задают ритм всему белорусскому авторынку — Belgee и Geely. Вместе они контролируют более половины всех продаж новых машин. Национальный бренд Belgee уверенно занимает первое место: за девять месяцев 2025 года дилеры реализовали 14 917 автомобилей. Это почти половина от общего объёма рынка. Второе место принадлежит Lada — российская марка удерживает стабильную аудиторию, показав 9,1 тысячи проданных авто. Замыкает тройку Geely с результатом 3,9 тысячи машин, что подтверждает интерес покупателей к китайским кроссоверам и седанам.

Самая популярная модель — кроссовер Belgee X50

В модельной линейке безоговорочный лидер — Belgee X50. С начала года более 7,5 тысяч покупателей выбрали именно этот кроссовер. Причины успеха очевидны: оптимальное соотношение цены, оснащения и комфорта. Машина производится на совместном белорусско-китайском предприятии и быстро завоевала доверие автомобилистов благодаря локальной сборке, доступным комплектующим и выгодным условиям кредита.

Сравнение популярных моделей

Модель Класс Средняя цена (BYN) Продано в 2025 году Особенности Belgee X50 Кроссовер ~70 000 7 500+ локальная сборка, гарантия 5 лет Lada Vesta Седан ~65 000 5 800 простота, ремонтопригодность Geely Coolray Кроссовер ~80 000 3 900 динамика, оснащение

Электромобили набирают скорость

Отдельного внимания заслуживает сегмент электромобилей. За девять месяцев белорусы приобрели 5616 электрокаров — почти втрое больше, чем годом ранее. Основной рост обеспечили китайские бренды, представленные моделями BYD, Zeekr и Geely Geometry. Все чаще жители Минска, Бреста и Гродно делают выбор в пользу электромобилей, особенно после появления государственной поддержки и льготного беспошлинного ввоза. Электрокары стали не только модным, но и экономически оправданным выбором: стоимость зарядки в разы ниже затрат на бензин или дизель.

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль в Беларуси

Определите маршрут. Для города подойдут компактные модели с запасом хода до 300 км (например, Geely Geometry C). Проверьте инфраструктуру. В Минске и областных центрах уже работает более 800 зарядных станций. Рассчитайте экономию. При средней цене электроэнергии в 0,25 BYN/кВт⋅ч, зарядка полного аккумулятора обходится в 10-12 рублей. Оцените гарантию. Большинство дилеров предлагают 8-летнюю гарантию на батарею. Выбирайте официальный сервис. Это важно для сохранения гарантии и обновления ПО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка подержанного электрокара без проверки ёмкости батареи.

Последствие: быстрое снижение пробега, дорогой ремонт.

Альтернатива: проверка состояния батареи у официального дилера с диагностикой через OBD-разъём.

Ошибка: зарядка от несертифицированных розеток.

Последствие: перегрев и повреждение проводки.

Альтернатива: использование домашней зарядной станции с УЗО.

Ошибка: игнорирование обновлений прошивки.

Последствие: ошибки в работе системы рекуперации и климат-контроля.

Альтернатива: плановое обновление ПО на сервисе Geely или Belgee.

А что если рынок застынет?

Эксперты предупреждают, что у рынка есть факторы риска. С октября вступает в силу повышение утилизационного сбора для импортных авто с ДВС, что увеличит их конечную стоимость. Кроме того, квота на беспошлинный ввоз электромобилей и гибридов исчерпана. В таких условиях дилеры не ожидают резкого роста продаж: вероятно, рынок замрёт на текущем уровне до конца года. Тем не менее сохраняется спрос на доступные кроссоверы и электрокары, которые становятся всё более привычными для белорусских дорог.

FAQ

Сколько стоит новый электромобиль в Беларуси?

Средняя цена — от 55 до 85 тысяч белорусских рублей в зависимости от марки и комплектации.

Какие бренды электрокаров самые популярные?

BYD, Geely, Belgee и Zeekr занимают ведущие позиции благодаря локальной поддержке и поставкам напрямую от производителей.

Как выбрать между бензиновым и электрическим авто?

Если пробег в день не превышает 100 км, выгоднее электромобиль — обслуживание дешевле, зарядка быстрее, а экология в плюсе.

Мифы и правда

Миф: электрокар зимой не заводится.

Правда: современные батареи с системой подогрева успешно работают при -25 °C.

Миф: зарядных станций мало.

Правда: в стране уже более 1500 пунктов зарядки, включая скоростные CHAdeMO и CCS.

Миф: обслуживание электромобиля дороже бензинового.

Правда: наоборот — ТО обходится дешевле на 30-40%, ведь нет свечей, фильтров и масла.

3 интересных факта о рынке

В 2025 году каждый пятый проданный в Беларуси автомобиль — электрокар. Belgee экспортирует часть машин в Казахстан и Узбекистан. В Минске тестируют первые зарядные станции с оплатой через NFC и Telegram-бот.

Исторический контекст