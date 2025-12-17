Выгода до 50%: как новые правила утилизационного сбора изменили рынок авто из Беларуси

После изменения правил утилизационного сбора покупка автомобиля в Беларуси для многих россиян стала не проще, а более "арифметической": выгода теперь зависит от мощности, возраста машины и сроков владения. В то же время рынок по-прежнему предлагает широкий выбор иномарок, которые укладываются в льготные параметры. Об этом сообщает издание "За рулем".

Как изменился утильсбор с 1 декабря

С 1 декабря вступили в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Теперь ставка зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для частных покупателей это означает, что ориентироваться нужно не на один параметр, а сразу на два.

При этом интерес к белорусскому рынку не исчез: привлекательность сохраняется за счёт льготного режима. Однако в новых условиях "подходящая" машина — это не просто популярная модель, а вариант, который проходит по установленным ограничениям. Поэтому часть предложений автоматически становится менее выгодной для ввоза.

Льгота для физлиц и правило "годового охлаждения"

Льгота для физлиц сохранена, но распространяется только на автомобили мощностью до 160 л. с. Ключевым условием остаётся правило "годового охлаждения". Автомобиль должен год находиться в Беларуси у одного владельца и в этот период не менять собственника.

Только после выполнения этого условия машину можно ввезти в Россию по льготной ставке утильсбора. Для автомобилей младше трёх лет она составляет 3,4 тысячи рублей, для более старших — 5,2 тысячи. Именно срок владения и соответствие мощности становятся главными "фильтрами", определяющими конечную экономику сделки.

Какие модели подходят и сколько они стоят

На белорусском рынке, как отмечает издание, можно найти много моделей, отвечающих этим критериям. Среди популярных вариантов названы Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, а также Honda Civic и Honda CR-V. В списке также присутствуют европейские модели: Volkswagen Tiguan, Passat и Golf, Skoda Kodiaq и Karoq, Opel Astra, Opel Corsa, Audi A3, A4, Q2, Q3, а также MW 3, BMW 5, BMW X3 и Volvo XC40.

Диапазон цен, по данным материала, широкий: от 11 000 долларов за автомобили 2021-2022 годов до 50 000 долларов и более за свежие премиальные экземпляры. Таким образом, при внимательном выборе и соблюдении правил остаются варианты как для относительно доступной покупки, так и для ввоза более статусных машин. Но решающими остаются формальные параметры: мощность, возраст и выдержанный год владения без смены собственника.