Когда Дракула встретил Ди Каприо — Голливуд воскрешает самую мрачную легенду кино

Имя Белы Лугоши давно стало символом классического хоррора. Его пронзительный взгляд, бархатный голос и загадочная харизма задали канон кинематографического вампира. Теперь история самого актёра станет основой нового фильма, продюсером которого выступит Леонардо Ди Каприо через свою компанию Appian Way Productions. Партнёром проекта будет Дженнифер Дэвиссон, а производством займётся студия Universal Pictures — та самая, где почти век назад родился первый "Дракула".

По данным Deadline, проект находится на ранней стадии. Изначальный питч, по слухам, был представлен студии ещё два года назад, и с тех пор идея постепенно обрела форму сценария. За него возьмутся Скотт Александер и Ларри Каражевски, известные по фильмам "Эд Вуд" и "Большие глаза". Их сценарии всегда тонко балансируют между иронией и трагедией, что особенно уместно для истории Лугоши — актёра, чья жизнь была полна взлётов и падений.

От эмигранта до звезды Бродвея

Будущий Дракула родился в 1882 году в Австро-Венгрии под именем Бела Ференц Деже Блашко. После Первой мировой войны он эмигрировал в США, где почти не говорил по-английски и вынужден был начинать всё заново. Лугоши прошёл путь от подённых театральных ролей до признания на Бродвее, где в 1927 году сыграл графа Дракулу в постановке, принесшей ему популярность.

Кинематограф того времени переживал революцию — переход от немого кино к звуковому. Голос Лугоши, низкий и с заметным акцентом, стал находкой для студии Universal, решившей экранизировать пьесу. Так в 1931 году вышел легендарный "Дракула" — фильм, определивший жанр готического ужаса и навсегда вписавший имя Лугоши в историю кино.

От успеха к забвению

Несмотря на успех, карьера Белы Лугоши быстро пошла на спад. Отказавшись от роли монстра Франкенштейна, которую впоследствии сыграл Борис Карлофф, актёр фактически лишил себя нового шанса на громкую славу. Лугоши пытался найти себя в других ролях, но Голливуд всё чаще видел в нём лишь "того самого Дракулу". С годами он оказался на периферии индустрии, выступая в дешёвых хоррорах и телешоу.

Фильм Ди Каприо обещает показать не только взлёт Лугоши, но и внутреннюю трагедию артиста, который всю жизнь боролся с образом, поглотившим его самого. Авторы намерены исследовать его одиночество, зависимость от морфия и стремление сохранить достоинство в мире, где искусство всё чаще уступает место коммерции.

Почему Ди Каприо выбрал именно эту историю

Для Ди Каприо тема судьбы актёра и иллюзий Голливуда не нова. В фильмах "Однажды в… Голливуде" и "Авиатор" он уже исследовал природу славы и её разрушительную силу. Новый проект о Беле Лугоши продолжает эту линию — историю человека, ставшего жертвой собственного успеха.

Appian Way Productions известна внимательным подходом к биографическим сюжетам. Компания стояла за такими фильмами, как "Выживший", "Не смотрите наверх" и "Убийцы цветочной луны". На этот раз акцент будет сделан не на грандиозных декорациях, а на эмоциональной правде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать актёра только по внешнему сходству с Лугоши.

• Последствие: потеря эмоциональной глубины персонажа.

• Альтернатива: сделать ставку на актёрскую харизму и внутреннюю трансформацию — как в "Эде Вуде", где Мартин Ландау создал образ, не копируя внешность.

А что если…

А что если роль Дракулы снова оживит интерес к классическим монстрам Universal? Последние годы студия активно ищет новые способы вернуть своё культовое наследие — от "Человека-невидимки" до "Волчьего человека". Возможно, именно история Лугоши станет тем мостом между прошлым и будущим, который объединит старое и новое поколение зрителей.

FAQ

Какую часть жизни Лугоши покажут в фильме?

Основное внимание будет уделено молодости актёра, его эмиграции и годам на Бродвее.

Когда выйдет фильм?

Проект находится на стадии разработки, и даты премьеры пока нет.

Кто сыграет Белу Лугоши?

Кастинг ещё не начался, но по слухам, создатели ищут актёра, способного передать акцент и трагизм героя.

Будет ли фильм хоррором?

Нет, жанр ближе к биографической драме, хотя визуально в нём сохранится атмосфера старого Голливуда.

Мифы и правда

• Миф: Лугоши играл Дракулу во всех фильмах Universal.

Правда: он появился только в оригинальной версии 1931 года.

• Миф: актёр боялся крови.

Правда: наоборот, он был известен своей любовью к мрачной эстетике и считал роль Дракулы вершиной карьеры.

• Миф: Лугоши умер в нищете.

Правда: последние годы его жизни были трудными, но друзья и коллеги помогали ему до конца.

Исторический контекст

Фильм "Дракула" 1931 года стал первой звуковой лентой о вампире и открыл эпоху так называемых Universal Monsters. Вслед за ним появились "Франкенштейн", "Мумия" и "Чёрная лагуна". Лугоши стал одним из символов новой эпохи хоррора, определив облик монстров на десятилетия вперёд.