Боксерша Синди Нгамба, выйдя в полуфинал, гарантировала сборной беженцев получение медали

Камерунская спортсменка Синди Нгамба, выступающая за команду беженцев, пробилась в полуфинал олимпийского боксерского турнира в Париже в весовой категории до 75 кг. Эта победа гарантирует ей, как минимум, бронзовую медаль, что станет историческим событием - впервые представитель сборной беженцев окажется на олимпийском пьедестале.

В четвертьфинальном поединке Нгамба уверенно одолела хозяйку ринга, француженку Давину Мишель. Судьи единогласно отдали победу камерунской спортсменке, которая тем самым обеспечила себе место в полуфинале и как минимум бронзовую награду. Ведь в олимпийском боксе проигравшие полуфиналисты автоматически становятся обладателями бронзовых медалей. В борьбе за выход в финал Нгамбе предстоит сразиться с Атейной Билон из Панамы.

Синди Нгамба покинула Камерун в 11 лет и с тех пор живет и тренируется в Великобритании. Путь к признанию на новой родине был непростым: ей пришлось долго добиваться статуса беженца, и даже провести некоторое время в центре для мигрантов. Сейчас 25-летняя спортсменка представляет сборную беженцев на Олимпиаде в Париже, где в 12 видах спорта соревнуются 37 атлетов. Нгамба была удостоена чести нести флаг своей команды на церемонии открытия Игр.

Впервые сборная беженцев была сформирована для участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чтобы попасть в эту команду, спортсмены должны не только демонстрировать высокие результаты, но и иметь официальный статус беженца, подтвержденный Организацией Объединенных Наций.

Фото: From Wikimedia Commons/ DEGAN Gabin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)