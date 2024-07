Количество погибших в связи с израильским авиаударом по южной территории Бейрута увеличилось до четырёх человек. Об этом информировал панарабский спутниковый телевизионный канал Al Mayadeen со ссылкой на высказывание Министерства здравоохранения Ливана.

Не так давно независимая ливанская телевизионная станция Al Jadeed, расположенная в Бейруте, информировала со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, что из-за авиаудара по Ливанской Республике скончались три человека. При этом отмечалось, что после удара было зафиксировано 74 пострадавших.

Однако, как сейчас сообщает Al Mayadeen, орган, выполняющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, заявил, что количество погибших увеличилось до четырёх. Отмечается, что среди скончавшихся есть двое несовершеннолетних. Количество пострадавших пока остаётся неизменным. На данный момент идут поиски без вести пропавших людей.

Фото: Sgt. Mark Fayloga (the image is in the public domain)