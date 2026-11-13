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Билет на поезд
Билет на поезд
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 11:19

С 25 ноября запускают прямой еженедельный поезд Пекин–Иркутск через Улан-Батор

С 25 ноября запускается международный поезд 3/4, который свяжет Пекин и Иркутск через столицу Монголии. По информации РЖД, первый состав отправится из Китая 25 ноября, а из Иркутска — 28 ноября.

Составы будут курсировать один раз в неделю. Рейс из Пекина запланирован по средам с отправлением в 07:27; остановка в Улан-Баторе предусмотрена по четвергам в 14:35, а прибытие в Иркутск — по пятницам в 14:55. В обратном направлении поезд будет выходить из Иркутска по субботам в 06:58, достигнет Улан-Батора в воскресенье в 06:38 и прибудет в Пекин в понедельник в 14:35. Время указано местное.

Маршрут включает остановки в 11 населенных пунктах, среди которых Слюдянка, Наушки, Улан-Удэ, Дархан и Улан-Батор. В составе поезда предусмотрены вагоны СВ и купейные вагоны китайского производства, а также ресторан и электростанции.

Билеты станут доступны к покупке за 60 суток до отправления. Оформление билетов на поездки с территории России и Монголии будет осуществляться в российских кассах, а на отправление со станций КНР — в китайских.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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