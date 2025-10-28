Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:48

Кино оживает из пепла: Тони Гилрой возвращает себе трон с загадочным "Behemoth!" и дуэтом мечты

Тони Гилрой после десятилетнего перерыва снимет фильм "Behemoth!" с Оливией Уайлд и Педро Паскалем

После десятилетнего перерыва режиссёр Тони Гилрой, известный по драмам "Майкл Клейтон" и "Ничего личного", возвращается в режиссуру с масштабным проектом под названием "Behemoth!". Главные роли в картине исполнят Оливия Уайлд и Педро Паскаль, что уже вызвало волну интереса в Голливуде и среди поклонников авторского кино.

Возвращение мастера

Гилрой, долгое время сосредоточившийся на сценарной работе и продюсировании, снова садится в режиссёрское кресло. Его новый проект — не просто очередная драма, а попытка соединить философскую глубину и напряжённую интригу, характерные для его лучших фильмов. По словам источников, сценарий написан самим Гилроем, что обещает атмосферу внутреннего конфликта и эмоциональной честности, столь узнаваемую в его работах.

Производством займётся студия Searchlight Pictures, известная поддержкой нестандартных, авторских проектов. Кураторство со стороны компании возьмут Рэйн Робертс и Кэмерон Чидси, подчиняющиеся Дэнтраму Нгуену и Кэти Гудсон-Томас.

Актёрский состав

В центре внимания — мощный актёрский дуэт. Оливия Уайлд, знакомая зрителям по "Трон: Наследие" и "Не беспокойся, дорогая", сыграет вместе с Педро Паскалем, звёздой сериалов "Одни из нас" и "Материалистка". Их совместное появление в кадре обещает сильную химию и контраст между холодным рационализмом и эмоциональной глубиной.

К актёрскому составу присоединились Дэвид Харбор и Ева Виктор, чьи образы, по слухам, добавят фильму иронии и драматизма. Съёмки стартуют в конце октября в Лос-Анджелесе — городе, который сам по себе станет частью истории.

О чём будет "Behemoth!"

Сюжет держится в секрете, но Тони Гилрой уже намекнул, что история сосредоточится вокруг фигуры виолончелиста. Это обещает глубокий, возможно, символический рассказ о музыке, внутреннем напряжении и человеческих границах.

Таинственное название "Behemoth!" (в переводе — "Чудовище") вызывает множество интерпретаций: от библейских аллюзий до метафоры внутреннего страха, который человек должен укротить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить значение звукового сопровождения в фильме о музыканте.

  • Последствие: эмоциональное воздействие картины ослабнет.

  • Альтернатива: пригласить известных композиторов — например, Александра Деспла или Макса Рихтера, которые умеют превращать музыку в отдельного героя истории.

А что если…

А что если "Behemoth!" окажется не просто историей о музыканте, а метафорой человеческой природы? Гилрой известен тем, что создаёт многослойные произведения, где личная драма переплетается с философскими размышлениями. Возможно, фильм покажет, как искусство может быть и спасением, и наказанием.

FAQ

Кто сыграет главные роли?
Главные роли исполнят Оливия Уайлд и Педро Паскаль.

Кто продюсирует проект?
Фильм продюсируют Тони Гилрой и Санне Воленберг. От студии Searchlight за процесс отвечают Рэйн Робертс и Кэмерон Чидси.

Мифы и правда

Миф: Паскаль и Уайлд исполнят романтическую пару.
Правда: пока неизвестно, пересекутся ли их линии в сюжете напрямую.

Миф: "Behemoth!" — продолжение "Майкла Клейтона".
Правда: это самостоятельный проект, объединённый с предыдущими фильмами только авторским стилем режиссёра.

Исторический контекст

Тони Гилрой начинал карьеру как сценарист боевиков 90-х, но его настоящая слава пришла с фильмом "Майкл Клейтон", получившим "Оскар". Позже он участвовал в создании франшизы "Борн" и сериала "Андор" для Disney+. Возвращение в режиссуру — естественный шаг для мастера, стремящегося снова рассказать историю от первого лица.

