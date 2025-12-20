Массовое оставление мест службы в украинской армии, по оценке экспертов, может стать одной из ключевых тенденций в зоне специальной военной операции. Проблема дезертирства, как утверждается, уже приобрела системный характер и продолжает нарастать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Рост дезертирства и позиция командиров

По словам эксперта, число дезертиров в рядах Вооружённых сил Украины уже превысило 200 тысяч человек и продолжает увеличиваться ускоренными темпами. Ситуация, как отмечает Марочко, зашла настолько далеко, что даже структуры, формально отвечающие за борьбу с дезертирством, фактически утратили контроль над процессом.

"Количество дезертиров в рядах вооруженных формирований Украины перевалило за 200 тыс. человек — эти цифры растут в геометрической прогрессии. Уже разводят руками даже те, кто призван бороться с этим, поскольку это борьба с ветряными мельницами", — заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он добавил, что в обществе участились случаи противодействия сотрудникам территориальных центров комплектования, когда граждан буквально отбивают у представителей военкоматов.

Поощрение ухода из армии

Марочко утверждает, что в ряде случаев сами офицеры ВСУ фактически поощряют подчинённых к оставлению службы. По его оценке, командиры оказались заложниками сложившейся ситуации и не видят иных способов реагирования на массовое недовольство среди личного состава.

По мнению эксперта, такая практика лишь ускоряет процесс распада дисциплины в армии. Он считает, что тенденция к дезертирству в ближайшее время будет только усиливаться, поскольку для этого сформированы все предпосылки.

Причины и возможные последствия

Основной причиной ухода военнослужащих из ВСУ Марочко называет отсутствие мотивации и отношение к солдатам. По его словам, многие военные ощущают себя лишь расходным ресурсом, а система поощрений и поддержки распространяется на крайне ограниченный круг лиц.

Эксперт не исключает, что в перспективе дезертировавшие военнослужащие могут консолидироваться в самостоятельную силу, что, по его мнению, способно привести к серьёзным внутриполитическим последствиям, вплоть до переворота.

Ранее озвученные оценки

Ранее президент России Владимир Путин в ходе мероприятия "Итоги года" также заявлял о росте числа дезертиров в ВСУ. По его словам, их количество исчисляется сотнями тысяч человек, что подтверждает масштаб проблемы, о которой говорят эксперты.