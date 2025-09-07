Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космос
Космос
© commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:57

Взрыв вопреки правилам: Calvera переписывает историю Млечного Пути – 3 факта об открытии

Астрономы обнаружили Calvera: бегущий пульсар в необычной области Млечного Пути

Астрономы сообщили об открытии необычной системы в Млечном Пути, получившей название Calvera. Она включает бегущий пульсар и остатки сверхновой, расположенные в редкой изолированной области нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Вне правил"

Систему назвали в честь злодея из вестерна "Великолепная семёрка". Как и киногерой, Calvera существует "вне правил" — её особенности выходят за рамки привычных моделей. В отличие от большинства массивных звёзд, которые формируются и погибают в плоской части галактики, богатой газом и звёздами, эта система расположена примерно в 6500 световых годах над галактической плоскостью. Здесь условия крайне неблагоприятны для рождения и взрывов массивных звёзд, что делает находку уникальной.

Как заметили Calvera

Впервые объект удалось зафиксировать в 2022 году с помощью радиотелескопов LOFAR. На снимках он выглядел как почти идеально круглая структура. Анализ показал, что это остатки сверхновой, а в центре находится пульсар — нейтронная звезда, появившаяся в результате коллапса массивной звезды. Сейчас пульсар движется прочь от центра взрыва, а газо-пылевая оболочка вокруг него продолжает расширяться.

Возраст и характеристики системы

Команда под руководством астронома Эмануэле Греко из INAF объединила рентгеновские данные обсерватории XMM-Newton с наблюдениями других телескопов. Учёные установили, что взрыв произошёл около 10-20 тысяч лет назад. Calvera находится на расстоянии 13-16,5 тысяч световых лет от Земли.

Пульсары могут вращаться с невероятной скоростью — до 700 раз в секунду, испуская рентгеновское и гамма-излучение. В случае Calvera исследователи выяснили, что даже в условиях низкой плотности газа возможны выбросы плазмы с температурой в миллионы градусов. Это происходит, когда ударная волна сталкивается с локальными сгущениями вещества.

Значение открытия

Обнаружение Calvera доказало, что массивные звёзды могут формироваться и взрываться не только в центральных областях Млечного Пути, но и на его окраинах, где условия казались слишком "пустыми".

"Наше исследование показывает, что даже самые тихие и, казалось бы, пустые области галактики могут содержать экстремальные процессы", — отметил Эмануэле Греко.

Это открытие уточняет модели эволюции нейтронных звёзд, а также расширяющихся оболочек сверхновых. Оно помогает учёным понять, как пульсары перемещаются после взрыва и каким образом взаимодействуют с окружающей средой.

Три интересных факта

  1. Пульсар — это сверхплотная нейтронная звезда, масса которой превышает массу Солнца, но сжата в шар всего около 20 км в диаметре.
  2. Calvera получила своё имя в честь вымышленного бандита, но в астрономии это единственный объект, связанный с "Великолепной семёркой".
  3. Ударные волны сверхновых способны разгонять частицы до скоростей, близких к световым, что делает их возможным источником космических лучей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из SISSA рассчитали силу самых ранних магнитных полей Вселенной сегодня в 4:46

Неожиданный результат: древний магнетизм Вселенной едва уловим приборами

Новое исследование показало, что древние магнитные поля Вселенной были невероятно слабыми — их сила сопоставима с активностью нейронов мозга.

Читать полностью » NASA: гигантский айсберг A23a разрушился у берегов Южной Георгии сегодня в 3:37

В глубинах океана нашли систему, которая может переписать историю жизни

От тающих айсбергов и карт мозга до телескопа Джеймса Уэбба: главные открытия и тревоги недели в науке, которые меняют наше понимание мира.

Читать полностью » Учёные из Университета Сонгюнгван испытали клеевой пистолет для печати костной ткани на кроликах сегодня в 2:30

Обычный пистолет для клея изменил подход к лечению переломов — такого ещё не было

Учёные испытали необычный клеевой пистолет, который печатает материал, похожий на кость, прямо на перелом. Это может навсегда изменить хирургию.

Читать полностью » В Коста-Рике поймали акулу-няньку ярко-оранжевого цвета с альбинизмом — исследование Marine Biodiversity сегодня в 1:26

Увидели в воде ярко-оранжевое чудовище — необычная находка в Коста-Рике

В Карибском море поймали ярко-оранжевую акулу с белыми глазами. Учёные утверждают, что это первый случай редкой генетической мутации у акулы-няньки.

Читать полностью » Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году сегодня в 0:22

Самолёты станут чище деревьев? В Америке строят завод будущего

Французская технология и американская инициатива обещают перевернуть авиацию: новое топливо не просто снижает выбросы, оно очищает атмосферу.

Читать полностью » Астрономы предлагают существование Девятой планеты за орбитой Нептуна вчера в 23:46

Тусклый свет мини-нептуна: почему этот гигант угрожает нашим представлениям о космосе

Исследование экзопланет помогло уточнить состав и размеры гипотетической Девятой планеты: вероятнее всего, это не каменистая суперземля, а мини-нептун с плотным ядром и лёгкой атмосферой.

Читать полностью » Астрономы подтвердили, что Венера лишилась спутников из-за крупного удара вчера в 23:34

Венера — одиночка среди планет: почему удар лишил её спутников, а других сделал богатыми

У Венеры нет лун и странное вращение — ученые винят гигантское столкновение миллиарды лет назад. Что скрывает эта гипотеза?

Читать полностью » Последствия падения астероида размером с Тунгусский изучают геофизики вчера в 22:42

Вероятность столкновения с астероидом: что скрывают официальные данные

Вероятность падения крупного астероида на Землю сравнима с риском смерти от гриппа. Узнайте, почему астероиды — реальная угроза и как учёные оценивают её масштабы.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как создать в квартире условия для активной и любопытной кошки
Садоводство

Колорадский жук в бегах: эти растения защитят ваш картофель
Еда

Классический гуляш готовится из свинины и картофеля
Садоводство

Агрономы: осенью нужно добавлять золу и суперфосфат под чеснок и лук
Туризм

Полярная ночь в Норильске длится полтора месяца при морозах до –50 градусов
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Евлашева: грибы содержат витамин D, селен и витамин B6
Питомцы

Еноты-полоскуны стирают носки из-за природного инстинкта, утверждают зоологи
Спорт и фитнес

Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи в отеле Еревана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet