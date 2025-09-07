Взрыв вопреки правилам: Calvera переписывает историю Млечного Пути – 3 факта об открытии

Астрономы сообщили об открытии необычной системы в Млечном Пути, получившей название Calvera. Она включает бегущий пульсар и остатки сверхновой, расположенные в редкой изолированной области нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Вне правил"

Систему назвали в честь злодея из вестерна "Великолепная семёрка". Как и киногерой, Calvera существует "вне правил" — её особенности выходят за рамки привычных моделей. В отличие от большинства массивных звёзд, которые формируются и погибают в плоской части галактики, богатой газом и звёздами, эта система расположена примерно в 6500 световых годах над галактической плоскостью. Здесь условия крайне неблагоприятны для рождения и взрывов массивных звёзд, что делает находку уникальной.

Как заметили Calvera

Впервые объект удалось зафиксировать в 2022 году с помощью радиотелескопов LOFAR. На снимках он выглядел как почти идеально круглая структура. Анализ показал, что это остатки сверхновой, а в центре находится пульсар — нейтронная звезда, появившаяся в результате коллапса массивной звезды. Сейчас пульсар движется прочь от центра взрыва, а газо-пылевая оболочка вокруг него продолжает расширяться.

Возраст и характеристики системы

Команда под руководством астронома Эмануэле Греко из INAF объединила рентгеновские данные обсерватории XMM-Newton с наблюдениями других телескопов. Учёные установили, что взрыв произошёл около 10-20 тысяч лет назад. Calvera находится на расстоянии 13-16,5 тысяч световых лет от Земли.

Пульсары могут вращаться с невероятной скоростью — до 700 раз в секунду, испуская рентгеновское и гамма-излучение. В случае Calvera исследователи выяснили, что даже в условиях низкой плотности газа возможны выбросы плазмы с температурой в миллионы градусов. Это происходит, когда ударная волна сталкивается с локальными сгущениями вещества.

Значение открытия

Обнаружение Calvera доказало, что массивные звёзды могут формироваться и взрываться не только в центральных областях Млечного Пути, но и на его окраинах, где условия казались слишком "пустыми".

"Наше исследование показывает, что даже самые тихие и, казалось бы, пустые области галактики могут содержать экстремальные процессы", — отметил Эмануэле Греко.

Это открытие уточняет модели эволюции нейтронных звёзд, а также расширяющихся оболочек сверхновых. Оно помогает учёным понять, как пульсары перемещаются после взрыва и каким образом взаимодействуют с окружающей средой.

Три интересных факта