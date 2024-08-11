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Советы по выращиванию бегонии
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Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам

Советы по выращиванию бегонии

Бегонию можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшке.

Как вырастить бегонию в горшке

Если у вас не так много места в саду, вы можете вырастить растение в контейнере.

Чтобы вырастить бегонии в контейнере, используйте грунт с добавлением торфа. Он хорошо удерживает влагу. Бегония предпочитает более влажную почву.

Также важно выращивать растение не под прямыми солнечными лучами, а при рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья и цветы растения. Недостаток света опасен из-за отсутствия цветения бегоний.

Как и чем удобрять бегонию в горшке

Подкармливают растение в период активного роста — летом. Выбирайте универсальные удобрения для цветов. Также можно добавить в почву удобрение, содержащее фосфор. Этот минерал способствует цветению бегоний.

В качестве альтернативы вы можете сделать удобрение самостоятельно, используя органические ингредиенты. Еще для подкормки можно использовать компост.

Фото: commons.wikimedia.org/Yercaud-elango (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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