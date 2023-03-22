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Приди сам и отправим куда надо: петербуржцы отреагировали на призыв Беглова явиться в военкомат
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  • Опубликована сегодня в 10:32

Приди сам и отправим куда надо: петербуржцы отреагировали на призыв Беглова явиться в военкомат

В Петербурге стартовал процесс уточнения персональных данных всех военнообязанных. Несмотря на то, что губернатор Александр Беглов призвал горожан с пониманием отнестись к повесткам, петербуржцы, учитывая многочисленные ошибки мобилизационной кампании уже не доверяют градоначальнику.

Жители города отреагировали в соцсетях жестко раскритиковали чиновников Смольного и губернатора. Пользователи пишут, что уже никто всерьез не воспринимает главу города, и предлагают Беглову самому явиться в военкомат.

Приди сам и отправим куда надо: петербуржцы отреагировали на призыв Беглова явиться в военкомат. 11345.jpeg

Напомним, в ходе осенней частичной мобилизации в Петербурге были зафиксированы массовые нарушения прав жителей города. Многие жаловались на отказ военкоматов провести медицинскую комиссию. При этом у тех, кто получил повестки наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Повестки получали даже те, кто признан негодным к военной службе.

На петербуржцев устраивались "облавы", во время которых представители военкоматов и сотрудники полиции караулили горожан с повестками прямо у парадных. Губернатор Александр Беглов обещал разбираться с каждым нарушением и принимать меры, но этого так и не произошло. Всю ответственность за происходящее беззаконие горожане возложили на Беглова, потому что именно он возглавлял комиссию по мобилизации.

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