"Где подписать?": петербуржцы в соцсетях поддержали обращение на имя президента о лишении Беглова наград

Социальные сети, блогеры и телеграм-сообщество поддерживают обращение активиста Антона Карякина к президенту РФ, в котором он попросил лишить губернатора Александра Беглова государственных наград. Пользователи убеждены — врученных орденов за "добросовестную работу" градоначальник не достоин.
Ранее Карякин обратил внимание, что при нынешней администрации Петербурга пострадал облик города. Беглов, в свою очередь, стал известен благодаря множеству нереализованных проектов и невыполненных обещаний. В качестве примера в своем письме общественник привел проблемы с панельными домами, дефицит социальной инфраструктуры, метро и уничтожение архитектурных ценностей. Это дает основания полагать, что губернатора можно лишить его медалей.
В соцсетях пользователи выражают солидарность с позицией общественника. Люди пишут, что готовы подписаться под обращением к главе государства, если в этом возникнет необходимость. На страницах многих новостных пабликов "Вконтакте" граждане выражают готовность поддержать письмо.
С аналогичной позицией выступили представители юридической сферы Петербурга. Например, в своем тг-канале Ирина Баханович также заметила, что Беглов награжден Орденом "За заслуги перед отечеством". В комментариях люди пишут, что письмо можно дополнить многими негативными отзывами, негативно характеризующими работу губернатора.
Новостное сообщество "1703" также решило разместить информацию о письме в ленте телеграма.
Напомним, на протяжении последних лет Беглова много критиковали за сорванные реформы и несостоявшиеся проекты.
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