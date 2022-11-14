Беглов может потерять губернаторское кресло уже весной

Внеплановая поездка в Москву может обернуться серьезными последствиями для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова из-за ряда управленческих ошибок.

По информации Telegram-канала "Невский дозор", после визита градоначальника в Узбекистан он был вызван в Москву. Причиной неожиданной поездки может быть серьезный разговор с Бегловым в Кремле о его неудачах на посту губернатора Петербурга. Аналитики отметили, что беседа с чиновником должна была пройти давно, но из-за спецоперации не состоялась.

"Причин для диалога, на самом деле, множество. Начиная от провалов мобилизации и предоставлении контрактов по линии СВО спонсорам своей избирательной кампании и заканчивая бесконечным потоком расследований СК, как по линии КГИОПа с ФКР, так и по лоббированию интересов девелоперов. В последнем неоднократно отмечали компании, тесно работающие с губернатором", — пишут авторы канала.

Они также отметили, что спецоперация должна была дать действующему главе Петербурга шанс исправиться, но он этого не сделал. Губернаторское кресло Беглов может потерять уже весной следующего года.