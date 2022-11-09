Беглов провел концерт в Узбекистане за 11 млн рублей вместо помощи Донбассу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявляет о значительном уменьшении финансирования важнейших городских проектов, так как у города появились "дополнительные расходы", относящиеся к предоставлению помощи новым субъектам Российской Федерации. Однако за счет городского бюджета он организовывается концерт в Узбекистане на 11 миллионов рублей.
Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым отправилась в Узбекистан. По данным СМИ, в рамках поездки из бюджета Санкт-Петербурга оплачен концерт, в котором участвуют Народные артисты РФ. Организацией мероприятия занимается Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Петербург концерт", стоимость концерта составила порядка 11 миллионов рублей.
Ранее Беглов заявил, что в Смольном решили значительно уменьшить финансирование городских проектов, например, строительства метро. Данное заявление не соответствует расточительности губернатора в своих поездках.
По мнению политолога Юрия Самонкина, за неэффективное управление городом, которое привело к возрастанию государственного долга при губернаторстве Александра Беглова, расплачиваться придется не одному поколению петербуржцев.
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