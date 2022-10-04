Фильм о героях СВО на Украине не покажут в Петербурге. Распорядился Беглов

Во вторник, 4 октября, стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наложил запрет на предпремьерный показ фильма бизнесмена Евгения Пригожина и Алексея Нагина "Лучшие в аду". Об этом сообщили петербургские СМИ.

По информации журналистов, предпремьерный показ должен был пройти в кинотеатре "Родина", но организаторам отказались предоставлять площадку для демонстрации патриотической кинокартины.

Как сообщается, в основе фильма — работа бойцов ЧВК "Вагнер" во время СВО на Украине. Создатели фильма ставили перед собой цель снять такую картину, которая бы мотивировала людей принять участие в частичной мобилизации и вступать, в том числе, в ЧВК "Вагнер" и добровольческие батальоны.

По информации СМИ, попыткой запретить показ фильма Беглов решил отомстить Евгению Пригожину, который неоднократно критиковал Смольный и градоначальника за многочисленные управленческие провалы.