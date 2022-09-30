Петербуржцы раскритиковали планы Беглова снять фильм о своих губернаторских успехах

Жители Северной столицы раскритиковали решение Смольного выделить более 3 миллионов рублей на съемки документального кино об успехах губернатора Александра Беглова. Горожане отметили, что подобные траты неуместны на фоне проводимой СВО и частичной мобилизации.
Документ с соответствующим решением опубликовали участники движения "Город перемен" в своей группе во "ВКонтакте". На кинокартину "Губернаторы Санкт-Петербурга. Роль в истории России" из городского бюджета будет выделено 3,2 миллиона рублей. Данную субсидию получил победитель конкурса "Центр культурно-просветительских проектов "Социум", который проводился петербургским Комитетом по культуре.
Петербуржцы в соцсетях не оценили инициативу действующего градоначальника из-за большого количества нерешенных проблем в мегаполисе. Многие комментаторы недоумевают, сможет ли кто-то угомонить "горе-губернатора", который вместо выплат пособий для семей с детьми-инвалидами решил снять фильм.
Горожане назвали ситуацию "пиром во время чумы" и указали на другое неоднозначное решение главы Северной столицы: поднять себе и подчиненным зарплаты из-за неких "особых условий работы". Также они отметили, что кино о себе "нужно еще заслужить".
Ранее СМИ писали, что получившая субсидию на съемки фильма организация аффилирована гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем. Журналисты отмечали, что канал находится под полным контролем Смольного. Не исключено, что Беглов в кинокартине будет представлен как продолжатель дела императора Петра I, с которым он постоянно себя сравнивает.
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