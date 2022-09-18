Опрос: 63% жителей Петербурга недовольны губернатором Бегловым

Согласно данным масштабного соцопроса, проведенного в "ВКонтакте" и "Одноклассниках", губернатору Петербурга не доверяют 63% опрошенных жителей Петербурга. Это самый высокий показатель среди глав регионов в Северо-Западном Федеральном округе.

Опрос проводили в августе, в нем приняли участие 6 236 человек из 11 регионов СЗФО.

Как отмечают эксперты, причины недоверия к губернатору лежат на поверхности. Это "сырой" закон о КРТ, транспортная реформа, вызвавшая недовольство петербуржцев, мусорная реформа, которая привела к кучам бытовых отходов во дворах жилых домов и распространению крыс в городе, а также отвратительная уборка снега в 2021 и 2022 годах, несмотря на постоянные заверения градоначальника о том, что техника была вовремя закуплена и "все было готово к началу зимнего сезона".

Кроме того, на рейтинге Беглова отразилась и острая нехватка социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов. Эта проблема особенно сильно ощущается в новостройках, где чаще всего жилье приобретают молодые семьи.