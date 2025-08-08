Скалолазание для новичков: самые дружелюбные места Таиланда

Таиланд — не только про пляжи и пад-тай. Это ещё и страна, где можно впервые в жизни встать на скалу — и не испугаться. Здесь не нужен многолетний опыт или дорогая экипировка. Только интерес, немного смелости и правильное место. Потому что есть точки, где новичков не только ждут, но и умеют вести — мягко, грамотно, красиво.

Раила (Railay, Краби): скалолазный рай у моря

Если вы никогда не держались за камень, но мечтали — Раила станет вашим входом в мир скал. Тут десятки школ, маршруты от 5a (лёгкие) и опытные гиды, которые проводят вводные сессии за полдня. Самое главное — вы находитесь на пляже. То есть после первой неудачи можно нырнуть в море и забыться.

Локации вроде Diamond Cave, 1-2-3 Wall или Muay Thai Wall идеально подходят для первых восхождений. Трассы короткие, с крупными зацепами, а камень — тёплый и нескользкий.

Раила — топ для "первый раз в жизни".

Тон Сай (Tonsai): для уверенных новичков

Сосед Раила, но чуть менее гламурный. Здесь атмосфера более "хиппи", меньше организованных школ, но больше духа приключений. Подойдёт тем, кто уже хоть раз лазал и хочет делать это без гида, в связке с друзьями.

Маршруты сложнее, есть нависания и длинные трассы. Но даже новичкам подойдут Tonsai Roof Base, Wee's Present Wall и другие низкие сектора. А вечером — тусовка под звёздами с музыкой и пивом.

Чиангмай: город, где можно начать в скальном зале и перейти к природе

Для тех, кто хочет сначала попробовать лазание в помещении, отличный вариант — Чиангмай. Городской скалодром No Gravity предлагает тренировки с нуля, а рядом — природные скалы в Crazy Horse Buttress.

Это место идеально для "городских скалолазов": утром кафе, днём зал, а на выходные — выезд на реальную скалу с организованной поездкой.

Пхукет: отдых с опцией лазания

Пхукет не так известен как скальный спот, но и здесь есть Khao To Sae — скала рядом с городом, куда возят на занятия новчиков. Приятно тем, кто хочет провести день в отеле с бассейном, а потом "вылезти из зоны комфорта" на пару часов. Это скорее опция к отпуску, а не его основа — но как проба вполне подходит.

Мой личный выбор

Если вы никогда не лазали, едете впервые в Таиланд и хотите кайфовать от процесса — начните с Раила. Там всё для новичка: тёплый климат, простой камень, школы, еда, пляж и виды. А если понравится — потом можно двигаться глубже: в Тон Сай, Чиангмай, на север или на острова. Главное — попробовать.