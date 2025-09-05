Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с фитнес ковриком
Девушка с фитнес ковриком
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Главный секрет начала фитнеса: упражнения, которые выдержит каждый

Фитнес-тренеры перечислили эффективные тренировки для новичков

Начинать путь к физической активности всегда волнительно. Но у новичков часто возникает главный вопрос: с чего начать? Чтобы тренировки приносили радость и результат, важно выбрать простые и доступные упражнения, которые помогут сформировать базу, укрепить тело и постепенно развить уверенность в своих силах.

7 вариантов тренировок для начинающих

Ходьба

Самое доступное и эффективное упражнение, не требующее ни специальных условий, ни дорогого инвентаря. Начните с коротких прогулок по району, постепенно увеличивая дистанцию и скорость. Врачи рекомендуют стремиться к 150 минутам умеренной ходьбы в неделю — это укрепляет сердце и поднимает настроение.

Упражнения с собственным весом

Такие занятия хороши тем, что не требуют оборудования. Три базовых варианта — отжимания, приседания и планка.

• Отжимания. Новичкам можно выполнять облегчённый вариант — с колен или у стены. Со временем переходите к классическим. Попробуйте делать по 1-5 повторений каждое утро и отслеживайте прогресс.
• Приседания. Встаньте чуть шире плеч, опускайтесь, как будто садитесь на стул. Спина прямая, колени не выходят за носки. Начните с 2-3 подходов по 10-12 раз.
• Планка. Можно стоять на предплечьях или на ладонях. Старайтесь удерживать корпус ровным и постепенно увеличивайте время. Попробуйте, например, 30-дневный челлендж.

Йога

Это не только гибкость и сила, но и снятие стресса. Множество онлайн-занятий рассчитаны именно на новичков, поэтому начать можно в любой момент, даже дома.

Плавание

Отличный вариант для тех, кто ищет щадящую нагрузку. Плавание не перегружает суставы и помогает гармонично развивать тело. Если есть возможность, возьмите несколько уроков, чтобы освоить технику.

Велосипед

Прекрасный способ совместить спорт и удовольствие. Начните с лёгких поездок и постепенно увеличивайте маршруты. Важно подобрать удобный велосипед и всегда надевать шлем. А если улица не вариант — подойдёт домашний велотренажёр или занятия в зале.
Полезный ориентир: во время езды поддерживайте пульс на уровне 50-85% от максимального. Он рассчитывается просто: 220 минус ваш возраст.

Эспандеры

Компактный и недорогой аксессуар, с которым можно тренировать все группы мышц. Ленты удобны в поездках и подходят для домашних занятий. Попробуйте, например, 15-минутный комплекс для ног.

Групповые тренировки

Занятия в зале или студии — отличный выбор для тех, кому важна поддержка. Программы вроде Зумбы, вело или лёгкого HIIT создают атмосферу вовлечённости и помогают не бросать начатое.

Важные правила для новичков

• Не забывайте про отдых: мышцам нужно время на восстановление.
• Сон и питание напрямую влияют на результат.
• Постепенность и регулярность важнее, чем изнуряющая нагрузка.
• Выбирайте то, что нравится именно вам — тогда спорт станет привычкой, а не обязанностью.

Начало фитнес-пути — это шанс изменить образ жизни. Главное — не торопиться, быть последовательным и получать удовольствие от процесса. Тогда со временем вы заметите, как улучшается не только тело, но и общее самочувствие.

