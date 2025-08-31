Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Похудение в зале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:30

Пять упражнений, которые меняют тело быстрее любых диет

Морит Саммерс объяснила, какие упражнения с гантелями подходят людям с лишним весом

Силовые тренировки ценны тем, что универсальных правил здесь почти нет. Да, правильная техника остаётся главным условием, но упражнения выглядят по-разному у разных людей, ведь у каждого — свои особенности строения тела и движения. Именно поэтому индивидуальный подход в силовых тренировках считается оптимальным: упражнения должны подстраиваться под человека, а не наоборот.

"Каждый человек двигается по-своему, у всех есть свои сильные и слабые стороны", — пояснила тренер Морит Саммерс.

С чего начать новичкам

Лучше всего для первых шагов в силовых тренировках подойдут базовые многосуставные движения. Они задействуют сразу несколько групп мышц, помогая развивать силу, гибкость и координацию. В базовый набор входят пять типов движений: жим, тяга, присед, наклон (или становая тяга) и перенос веса. Выполняя каждую из этих категорий хотя бы раз в неделю, можно укрепить тело и заложить основу для прогресса.

"Жим, тяга, присед, наклон и перенос — это оптимальный минимум для здоровья и силы", — отметил физиотерапевт Самюэль Бекортни.

Начинающим важно помнить: любое упражнение можно адаптировать. У каждого движения есть облегчённые и усложнённые варианты, и правильный выбор модификации делает занятия не только комфортными, но и безопасными.

Как подбирать нагрузку

Самый простой способ регулировать сложность — менять вес снарядов. При этом важно учитывать собственный вес тела. Например, во время приседаний или становой тяги нагрузка складывается не только из гантелей в руках, но и из массы всего тела. Поэтому начинать стоит с такого веса, который ощущается лёгким и позволяет сосредоточиться на технике. Когда 3-4 подхода по 8-10 повторений будут выполняться без труда, можно переходить на более тяжёлые гантели.

Пять упражнений для старта

1. Жим гантелей лёжа

Жим — это упражнение, которое укрепляет грудные мышцы, плечи и трицепсы. Оно помогает подготовиться к более сложным вариантам вроде отжиманий. Выполнять жим можно как на скамье, так и на полу: второй вариант нередко удобнее для людей с массивным телом. Главное — прижать спину к поверхности, поставить ноги на пол и контролировать движение гантелей.

2. Тяга гантелей в наклоне

Это упражнение развивает мышцы спины и помогает поддерживать правильную осанку. Особенно полезно тем, кто сталкивается с болями в спине или дискомфортом из-за большой груди. Чтобы снизить нагрузку, можно выполнять тягу одной рукой, опираясь на скамью, что придаёт дополнительную устойчивость.

3. Присед с гантелью (goblet squat)

Приседания — движение, которое человек выполняет каждый день, садясь на стул или поднимаясь с него. Оно задействует квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Для удобства многие люди с крупным телосложением ставят ноги чуть шире. Это даёт больше пространства для движений, но при этом не снижает эффективность.

4. Становая тяга с гантелями

Одно из ключевых упражнений для всего тела. Оно развивает самые большие и сильные мышцы — ягодицы и заднюю поверхность бедра. В отличие от грифа, гантели позволяют держать руки в удобном положении. Если мешает живот или бёдра, можно поставить ноги шире или перейти на вариант "сумо", когда снаряды находятся между ног.

5. Прогулка фермера

Функциональное движение, которое многие выполняют в быту, поднимая пакеты с продуктами. Оно укрепляет всё тело и особенно хорошо нагружает мышцы кора. Вариации — ходьба с одной гантелью в руке (так называемая "чемоданная" прогулка), которая отлично тренирует косые мышцы живота.

Главное — регулярность и комфорт

В силовых тренировках особенно важно помнить, что все упражнения можно подстроить под себя. Для кого-то комфортнее использовать пол вместо скамьи, кому-то легче выполнять тягу одной рукой или приседать в широкой стойке. Такой подход делает тренировки доступными и эффективными для людей разного возраста и телосложения.

