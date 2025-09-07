Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пробежка зимой
Пробежка зимой
© commons.wikimedia.org by TheHellRace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Девять недель, которые превращают диванного ленивца в марафонца

Бег в холодное время года: советы специалистов по подготовке и экипировке

Осень и начало зимы кажутся не самым удачным временем, чтобы наконец заняться бегом. Кажется логичным отложить это решение до весны. Но на деле именно прохладный сезон отлично подходит для новичков. Свежий воздух помогает дольше сохранять силы, а пустынные дорожки избавляют от неловкости — не придётся всё время оглядываться на более опытных бегунов. А пробежка под дождём или снегом превращается в настоящее приключение.

Почему стоит попробовать бег сейчас

Многие считают, что бег — это удел "спортсменов по призванию". Но в действительности наш организм создан для движения, и каждый способен приучить себя к регулярным пробежкам. Без подготовки сложно выйти на улицу и с первого раза бежать полчаса без остановки — и это абсолютно нормально. Мышцам, сердцу и лёгким нужно время, чтобы привыкнуть к нагрузке.

Бег хорош тем, что требует минимума оборудования: достаточно удобной спортивной одежды и правильных кроссовок. Именно обувь играет ключевую роль, так как от амортизации и поддержки стопы зависит здоровье суставов и связок.

Программа C25K: идеальный старт

Для новичков одним из самых популярных методов остаётся Couch to 5K (C25K) — "с дивана к пяти километрам". Суть программы в том, что пробежки чередуются с ходьбой. Сначала вы бежите всего минуту, затем отдыхаете шагом. Постепенно интервалы увеличиваются, и через девять недель организм уже спокойно выдерживает 30-минутную пробежку.

Такой подход удобен психологически: как только силы на исходе, программа предлагает перейти на шаг. Чуть отдышались — и снова готовы к короткому забегу. Каждое повторение укрепляет уверенность: "Раз я сделал это один раз, значит смогу и снова". Так шаг за шагом появляется выносливость, а вместе с ней — привычка и радость от движения.

Сейчас существует множество бесплатных приложений и подкастов, которые помогут следовать плану. Достаточно включить программу и слушать подсказки, когда переходить с бега на ходьбу.

Советы для тех, кто начинает

• Подберите кроссовки в специализированном магазине. Хорошая обувь стоит от 80 долларов, но она прослужит сотни километров и убережёт от травм.
• Бег не должен причинять боль. Лёгкая усталость — нормально, но резкая боль — сигнал, что обувь или техника подобраны неправильно. В этом случае лучше сделать паузу и проконсультироваться с врачом.
• Не спешите. Девять недель программы — ориентир, а не строгий график. Если чувствуете, что неделя даётся тяжело, повторите её ещё раз. Организму важнее адаптация, чем скорость прогресса.
• Время важнее километров. В начале не стоит мерить результат километражом — главное, что сердце и мышцы работают. Постепенно появятся и дистанция, и скорость.
• Замечайте прогресс. После каждой тренировки оценивайте самочувствие. Через несколько недель вы с удивлением заметите, что прежние трудности стали даваться легче.

Как одеваться осенью и зимой

Главная проблема пробежек в холодное время года — выбор одежды. Слишком тёплый комплект приведёт к перегреву, слишком лёгкий — к переохлаждению. Здесь поможет онлайн-калькулятор от Runner's World: вводите температуру и условия, а сервис предлагает оптимальный вариант экипировки.

Бег как удовольствие

Важно помнить: тренировки должны приносить радость. Только так бег станет привычкой, а не обязанностью. Пробежка дарит бодрость, улучшает настроение и укрепляет уверенность в себе. А чувство гордости после первых километров без остановки стоит всех усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физическая активность на Новый год: данные о расходе калорий от врачей сегодня в 15:50

Елка, санки и танцы: как праздник незаметно сжигает сотни калорий

Праздники можно провести весело и активно, не ограничивая себя сладостями. Вот двенадцать способов совместить отдых и спорт без спортзала.

Читать полностью » Советы специалистов по фитнесу: как легче соблюдать график тренировок сегодня в 15:10

Всего три приёма, которые заставят вас не пропускать тренировки

Как перестать придумывать отговорки и сделать спорт регулярной привычкой? Несколько простых способов помогут сохранить мотивацию даже в трудные дни.

Читать полностью » Омари Тетрадзе посоветовал Сафонову не уходить из ПСЖ сегодня в 14:09

Почему Сафонову рано думать о смене клуба

Омари Тетрадзе высказался о слухах вокруг будущего Матвея Сафонова в ПСЖ. Узнайте, почему экс-защитник советует голкиперу не уходить из клуба.

Читать полностью » Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи в отеле Еревана сегодня в 13:07

Инцидент в холле отеля: Роналду жёстко отреагировал на фаната

Криштиану Роналду резко отреагировал на попытку фаната сделать селфи в отеле Еревана. Что произошло в холле перед матчем с Арменией?

Читать полностью » Гаттузо дал игрокам сборной Италии пощёчины в перерыве матча с Эстонией сегодня в 12:04

Жёсткая мотивация: как Гаттузо встряхнул сборную Италии

Дженнаро Гаттузо встряхнул сборную Италии в перерыве матча с Эстонией необычным способом. Как отреагировали игроки на пощёчины тренера?

Читать полностью » Агент Дмитрий Селюк раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ сегодня в 11:01

Дмитрий Селюк: новый лимит на легионеров убьёт российский футбол

Дмитрий Селюк выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Агент объяснил, почему инициатива может навредить российскому футболу.

Читать полностью » Костя Цзю заявил, что бой Тайсона и Мейвезера не представляет интереса сегодня в 10:19

Почему поединок легенд может так и остаться фантазией

Костя Цзю раскритиковал идею выставочного боя Майка Тайсона и Флойда Мейвезера. Почему чемпион считает этот поединок несерьёзным?

Читать полностью » Напряжение в шее и боли в пояснице при сидячей работе: упражнения для профилактики от врачей сегодня в 9:50

Секретные офисные приёмы: как вернуть подвижность за 5 минут

Узнайте, какие простые движения помогут снять боль в спине, расслабить бедра и разгрузить шею после долгого дня за компьютером.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Фабиан Шмёльц из Lamborghini назначен главным дизайнером экстерьера Xiaomi Auto в Европе
Дом

Эксперты: бытовая химия и салфетки могут повредить экран телевизора
Еда

Эксперт Писарева рассказала, какие яблоки лучше выбрать для похудения
Спорт и фитнес

Тренер Даффи Гейвер назвал упражнения Брэда Питта для подготовки к «Трое»
Туризм

Туроператоры: безвиз с Китаем вызовет туристический бум среди россиян
Садоводство

В России с 1 сентября вступили в силу новые правила для садовых и дачных участков
Питомцы

Домашние кошки сохранили белые лапки благодаря выбору человека
Красота и здоровье

Кардиолог Джоанна Контрерас: длительная ходьба помогает тренировать сердце без перегрузки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet