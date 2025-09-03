Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пилатес
Пилатес
© commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Пилатес, о котором молчат тренеры: неожиданный эффект для тела и психики

Лесли Логан: плавность движений в пилатесе усиливает связь тела и разума

Вы правы, спасибо, что заметили. Исправляю и публикую корректный рерайт с переведёнными именами экспертов и нужным форматированием.

Сегодня пилатес всплывает в лентах чаще обычного: в 2024-м он стал самым востребованным занятием по версии ClassPass. Начать просто: тренировки малотравматичны, а оборудование обычно предоставляет студия. Чтобы первое посещение прошло уверенно, собрали основы метода, его плюсы и практические советы для дебюта.

Что такое пилатес

Метод разработал в начале XX века Джозеф Пилатес, немецкий тренер и изобретатель. Цель — развивать силу, гибкость, баланс, координацию и телесную осознанность через точные контролируемые движения.

"Пилатес включает мелкие, контролируемые движения в комплекс, который задействует всё тело и укрепляет как малые, так и крупные мышечные группы", — сказала мастер-тренер и ведущий инструктор Club Pilates Арвада в Колорадо Карисса Фернандес.

Плавность — ещё одна визитная карточка метода: упражнения выстраиваются в логичную последовательность. Пилатес практикуют на коврике или на специализированном оборудовании (реформер и др.). Тренажёры с пружинами дают управляемое сопротивление для силы и более глубоких растяжек — в этом ключевое отличие от йоги, где позы удерживаются, а в пилатесе — нет.

"Каждое движение перетекает в следующее, усиливая мышечные связи и осознанность тела с каждым повторением", — отметила инструктор и сооснователь OnlinePilatesClasses. com Лесли Логан.

Польза: от центра к периферии

  1. Сила и стабильность. Главный акцент — на "коре": пресс, нижняя и средняя спина, ягодицы, бёдра. Сильный центр улучшает технику и снижает нагрузку на суставы.

  2. Баланс и координация. Укрепляя корпус, вы прокачиваете чувство равновесия — особенно важно с возрастом.

  3. Гибкость. Регулярная практика увеличивает амплитуду движений и облегчает бытовые задачи.

  4. Ментальное благополучие. Фокус и дыхание помогают снижать тревожность и повышают уровень энергии.

  5. Контроль веса. Пилатес расходует калории и сохраняет мышечную массу — это поддерживает метаболизм.

Как стартовать: 8 подсказок новичку

"Хорошая новость в том, что не существует правил, когда речь идёт о начале занятий пилатесом", — считает владелица и инструктор Purposeful Pilates Даниэль Линневебер.

  1. Начните с личного занятия или класса для новичков. Индивидуальный формат ускоряет понимание терминов, техники и настроек оборудования. В группах уточняйте размер: в маленьких (до 6 человек) тренер чаще успевает поправлять форму. Ищите преподавателя с комплексной сертификацией по всем уровням и оборудованию.

  2. Экипировка без излишеств. Облегающие удобные вещи, волосы собрать; обувь не нужна, зато пригодятся носки с прорезиненой подошвой. Узнайте заранее, нужен ли собственный коврик. Возьмите воду и полотенце.

  3. Познакомьтесь с базой. На коврике часто встречаются "Сотня", "Серия из пяти", "Тизер", "Ролл-ап". На реформере добавятся "Футворк", "Лонг стреч", "Шорт бокс", "Раннинг". Пара видеоуроков снизят растерянность на старте.

  4. Освойте "язык" пилатеса. Типовые подсказки: "scoop" — подтяните пупок внутрь и вверх; "Pilates V" — пятки вместе, носки слегка врозь; "head curl/подбородок к груди" — мягкий подъём головы и грудной клетки при опущенных лопатках.

  5. Дышите осознанно. Часто вдох — подготовка к движению, выдох — момент усилия. Ритм дыхания помогает технике и концентрации.

  6. Без культа "пилатес-тела". Метод для всех: от новичков до профессионалов. Упражнения легко модифицируются, цель — укреплять без боли, а не "продавить" через дискомфорт.

  7. Перестройте ожидания. Задача тренировки — ощущение бодрости и обновления, а не много дней крепатуры. Пилатес — это умная силовая работа и одновременно активное восстановление.

  8. Дайте время. Обычно 4-8 сессий достаточно, чтобы уловить связь "ум — тело", почувствовать центр и уверенно ориентироваться в подсказках тренера.

Оборудование и формат

Мат или реформер — вопрос ваших целей и доступности студии. С реформером проще дозировать сопротивление и быстрее "поймать" правильные мышечные связи; мат усиливает контроль за собственным весом. Комбинация форматов развивает тело всесторонне и помогает избежать плато.

Что запомнить перед записью

Выберите студию, где контролируют наполняемость классов и спрашивают о противопоказаниях; предупредите о травмах, операциях, беременности. Фиксируйте ощущения и прогресс, а одежду и носки с хватом положите в сумку заранее — это мелочи, которые добавят уверенности.

Итог прост: начните, наблюдайте за телом, а структура и плавность пилатеса сделают остальное.

