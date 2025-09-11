Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Многозадачный фитнес
Многозадачный фитнес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Опубликована сегодня в 4:10

Девять движений, о которых молчат тренеры: что скрывает простая гиря

Джилл Гудтри: гири укрепляют мышцы кора и улучшают баланс

Тренировки с гирями давно перестали быть уделом только профессиональных спортсменов. Сегодня это доступный и эффективный инструмент для всех, кто хочет улучшить физическую форму, укрепить мышцы и повысить выносливость. Главное преимущество — гири подходят как новичкам, так и опытным атлетам, а результаты заметны уже через несколько недель регулярных занятий.

Почему стоит выбрать гири

Занятия с гирями одновременно включают кардио и силовую нагрузку. В отличие от гантелей, где работают отдельные группы мышц, гиря заставляет всё тело взаимодействовать. Это связано с её особой формой: центр тяжести находится не в рукояти, а в отдалении от неё. Благодаря этому каждое движение требует от мышц дополнительной стабилизации.

По словам основательницы Iron Core Kettlebell Strength and Conditioning Сары Лури,

"Одним из главных преимуществ гирь является сочетание кардио и силовой тренировки в одном упражнении", — сказала Сара Лури.

А тренер Rumble Boxing и Swerve Fitness Джилл Гудтри, пояснила:

"Гири — отличный инструмент для силовых тренировок, потому что центр тяжести смещён от ручки", — отметила Джилл Гудтри.

Именно эта конструкция делает гири незаменимыми для развития силы хвата, укрепления кора и улучшения баланса.

Проверенные результаты

Эффективность гиревых тренировок подтверждают исследования. Так, эксперты Американского совета по упражнениям выяснили: всего два занятия в неделю продолжительностью 30-45 минут на протяжении пяти недель значительно повышают аэробные показатели, улучшают динамический баланс и существенно укрепляют мышцы корпуса. Такой результат сложно получить от традиционных тренировок с гантелями или только на кардиотренажёрах.

Советы новичкам

Тем, кто только начинает знакомство с гирями, важно учесть несколько нюансов:

  1. Выбор веса. Если вы уверенно работаете с гантелями 8-10 фунтов, стоит взять гирю 14-15 фунтов. Полным новичкам подойдёт снаряд на 10 фунтов.

  2. Обувь. Лучше тренироваться босиком или в обуви с тонкой плоской подошвой. Это помогает лучше чувствовать опору и сохранять равновесие.

  3. Техника. Особое внимание уделяйте осанке и положению спины. Нейтральный позвоночник распределяет нагрузку правильно и защищает от травм.

  4. Контроль. Завершение подхода — это тоже часть упражнения. Гирю нужно не бросать, а аккуратно возвращать на пол, используя силу ног.

Как встроить гири в тренировки

Новички могут выполнять круговую тренировку: 8-12 повторений каждого упражнения, затем повторить комплекс 2-3 раза. Ещё один вариант — использовать махи гирей как "финишёр" после основной программы: 30 секунд интенсивной работы в несколько интервалов.

Перед началом рекомендуется разминка с динамическими движениями (2-3 минуты), а в конце — лёгкая растяжка.

Лучшие упражнения с гирей для новичков

1. Виндмил (Windmill)

Развивает косые мышцы живота и тренирует стабильность плечевого пояса. Движение в разных плоскостях улучшает координацию.

2. Становая тяга (Deadlift)

Базовое упражнение, безопасный способ освоить технику "хип-хинжа" и нагрузить заднюю поверхность бедра.

3. Махи гирей (Swing)

Классика гиревого спорта: прорабатывает всё тело, развивает мощность и выносливость.

4. Хай-пул (High Pull)

Учит подключать корпус и ноги для подъёма веса, формирует правильный паттерн движения без перегрузки поясницы.

5. Жим стоя (Strict Press)

Односторонняя работа помогает выявлять и устранять мышечные дисбалансы, укрепляет плечи и кор.

6. Хало (Halo)

Круговое движение вокруг головы развивает силу хвата, улучшает подвижность плеч и укрепляет мышцы корпуса.

7. Тяга в наклоне (Row)

Направлена на укрепление спины, улучшает осанку и помогает компенсировать вред от сидячего образа жизни.

8. Приседания с гирей (Goblet Squat)

Отличная подготовка к штанге: требует включения кора и верхней части тела для сохранения правильной позиции.

9. Толчок с ногами (Push Press)

Позволяет работать с большим весом за счёт подключения ног, помогает прогрессировать в силовых упражнениях.

С чего начать

Для первых занятий достаточно одной гири. Со временем можно докупить снаряды разного веса, чтобы усложнять тренировку. Главное — двигаться постепенно и уделять внимание технике, ведь именно она обеспечивает результат и защищает от травм.

