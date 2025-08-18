Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Как вернуть силу и выносливость, не заходя в спортзал

Фитнес-тренер Марисса Нарги составила 10-минутную программу для начинающих

Представьте, что для возвращения к спорту вовсе не обязательно часами пропадать в зале. Даже 10 минут в день могут стать началом, которое изменит ваше самочувствие.

"Когда люди снова начинают тренироваться, они часто думают, что нужно вернуться туда, где остановились, или хотя бы до уровня друзей. Но я уверена: любая активность, пусть даже короткая, уже победа", — говорит сертифицированный тренер из Бостона Марисса Нарги. "Вы не можете изменить свою отправную точку, но вы можете её найти и улучшить".

Почему важны даже маленькие шаги

Регулярное движение помогает укрепить сердце и сосуды, улучшить сон, а также поддержать здоровье костей и мышц. По словам Нарги, мы не всегда можем повлиять на то, в какой форме находимся сегодня, но всегда можем сделать шаг к лучшему завтра.

Начните с лёгких упражнений с собственным весом, чтобы постепенно развить силу и выносливость. Когда движения станут привычными, можно подключать гантели или гири.

10-минутная тренировка без оборудования

Для старта идеально подойдёт короткий комплекс, который прорабатывает всё тело: базовые движения на сгибание коленей, работу корпуса, баланс и кардио.
Как выполнять: по одному подходу каждого упражнения, указанные время или количество повторений, с 15-секундным отдыхом между ними. Пройдите круг дважды.

Приседания (45 сек)

Встаньте, ноги на ширине бёдер, корпус напряжён. Сгибая колени, отведите таз назад, как будто садитесь на стул. Опуститесь до параллели бёдер с полом или комфортного уровня, затем вернитесь в исходное положение.

Отжимания (45 сек)

Примите упор лёжа, ладони под плечами. Опускаясь, держите тело прямой линией, локти — под углом 45° к корпусу. Вернитесь вверх, сохраняя положение. Можно облегчить упражнение, выполняя его с колен.

Становая тяга на одной ноге (5 повторов на каждую)

Опорная нога слегка согнута, корпус наклоняется вперёд, вторая нога уходит назад. Следите, чтобы бёдра были параллельны полу, спина — ровная. Вернитесь в исходное положение.

Планка с касанием стопы (5 повторов на каждую)

Из планки тянитесь правой рукой к левой стопе, поднимая бёдра в "пик". Вернитесь в планку и повторите другой рукой.

Высокое поднимание колен (45 сек)

На месте, поочерёдно поднимая колени к груди максимально быстро, будто бежите на месте.

Совет для начинающих

Перед началом любых тренировок проконсультируйтесь с врачом. Даже минимальная нагрузка лучше её отсутствия, а прогресс — это результат регулярности, а не резких рывков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джесси Липковиц назвала асаны, которые могут привести к травмам у начинающих сегодня в 9:10

Асаны, из-за которых начинающие рискуют надолго забыть о коврике

Не все асаны одинаково полезны для новичков. Какие позы могут привести к травме и как безопасно адаптировать их под себя — советы тренеров.

Читать полностью » Врачи AAOS: кросс-тренинг со скакалкой снижает риск травм у бегунов сегодня в 8:50

Маленький инвентарь, большие результаты: секрет выносливости бегунов

Скакалка способна прокачать выносливость бегуна не хуже длительных пробежек. Но есть нюансы техники и частоты тренировок, о которых важно знать.

Читать полностью » Спортивный диетолог Лесли Бончи объяснила, как тренировки натощак влияют на жир и мышцы сегодня в 8:10

Секрет утренних тренировок, о котором молчат фитнес-блогеры

Тренировки натощак обещают сжигание жира и лёгкость в движениях. Но есть нюансы, о которых важно знать, прежде чем выходить на пробежку без завтрака.

Читать полностью » Учёные из Индианского университета объяснили, как холод влияет на расход калорий при спорте сегодня в 7:50

Бег на холоде и час в спортзале: где тело работает на пределе

Зимняя пробежка кажется идеальным способом сжечь больше калорий. Но правда ли, что холод усиливает эффект тренировки? Ответы — в материале.

Читать полностью » Физиотерапевт Эми Кларк назвала оптимальное время для статической и динамической растяжки сегодня в 7:10

Этот вид разминки ускоряет реакцию и делает тело гибче за минуты

Растяжка помогает и до, и после тренировки, но эффект зависит от её вида. Как выбрать правильную технику, чтобы получить максимум пользы?

Читать полностью » Тренеры по фитнесу назвали упражнения HIIT с конфетами после Хэллоуина сегодня в 6:50

Пять конфет — пять упражнений: сладкий враг превращается в союзника силы

Любимые конфеты могут стать не только лакомством, но и мотивацией к спорту. Узнайте, как превратить сладкий запас в эффективную HIIT-тренировку.

Читать полностью » Маиллард Хауэлл назвал эффективную частоту выполнения hip thrust сегодня в 6:10

Четыре варианта движения, о котором молчат в фитнес-залах

Узнайте, как hip thrust и его продвинутые варианты помогут прокачать ягодицы эффективнее приседаний и вывести ваши тренировки на новый уровень.

Читать полностью » Физиотерапевт Уикхэм объяснил, какие упражнения можно выполнять в squat rack сегодня в 5:50

Главный снаряд зала, который используют неправильно: что скрывает squat rack

Стойка для приседаний — это не только бэк-сквоты. Пять упражнений, которые превратят её в универсальный инструмент силы и баланса.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Доктор Ким Хаффман назвала упражнения, которые помогают при артрите
Еда

Картофельное пюре становится нежным при использовании крахмалистых сортов
Туризм

Путешествие по Шёлковому пути: самые впечатляющие города и ландшафты Узбекистана
Туризм

Золотое кольцо, Карелия и Соловки — обзор паломнических туров по России
Наука и технологии

Эфиопия поражает: найдены останки гоминин возрастом 2,8 млн лет
Садоводство

Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль
Садоводство

Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс
Питомцы

Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru