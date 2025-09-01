Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:14

Ошибки новичков за рулём: сколько стоит первый опыт

Новички допускают ошибки при покупке автомобиля: советы ГИБДД

Представь: ты только что сдал экзамен на права, и мир кажется полным возможностей. Но как не ошибиться с первой машиной и быстро почувствовать себя уверенно на дороге? Владелец автошколы поделился полезными советами в интервью порталу naavtotrasse. ru. Давай разберёмся вместе!

Как быстрее освоиться за рулём

Чтобы стать опытным водителем, практика — твой лучший друг. Выделяй 2-3 часа в день на тренировки, но не просто катайся по трассам. Фокусируйся на ощущении габаритов машины: это поможет маневрировать даже в стрессовых ситуациях. Через месяц регулярных занятий ты заметишь, как ошибки уходят, а уверенность растёт.

Многие новички мечтают о крутой иномарке сразу после получения прав. Но первые месяцы — это время обучения на ошибках: мелкие ДТП, царапины, проблемы с подвеской. Если машина дорогая, ремонт ударит по карману и нервам. Лучше выбрать подержанный вариант из бюджетного сегмента — отечественный или зарубежный. Его не жалко, и обслуживание обойдётся дёшево.

Лучшие модели для новичков

Идеальная машина для начала — простая, без кучи электроники, чтобы сосредоточиться на основах. Вот несколько надёжных и доступных вариантов:

  • Kia Rio
  • Volkswagen Polo
  • Renault Logan
  • Lada Vesta

Они не разорят при ремонте и отлично подойдут для первых шагов.

