Какая машина убережёт новичка от разорения: список доступных моделей

Мечтаете о первом автомобиле, но не знаете, с чего начать? Инструкторы автошкол утверждают: главная ошибка новичков — спешка с выбором машины и переоценка собственных навыков. Несмотря на то что поток желающих получить права растёт с каждым годом, далеко не все задумываются, как правильно адаптироваться к жизни за рулём после экзамена.

"Первые месяцы после сдачи на права водитель толком ничего не умеет самостоятельно, — объясняет владелец автошколы в интервью порталу naavtotrasse.ru. — Он получил базовые знания, но столкнувшись с реальными дорогами, понимает, что навыков всё ещё мало".

Именно в этот период чаще всего происходят мелкие ДТП, зацепы за бордюры, контакты с кустарником или попадание в ямы.

Почему дорогую машину лучше отложить "на потом"

Автошколы советуют: не стоит садиться за руль новой и дорогой иномарки сразу после получения прав. Причина проста — велик риск повредить машину, а ремонт современных моделей обойдётся слишком дорого. Куда разумнее выбрать подержанный автомобиль бюджетного сегмента. Тогда и переживаний меньше, и затраты на восстановление окажутся куда скромнее.

Статистика подтверждает: первые полтора года вождения — самые рискованные для кошелька водителя. Именно в это время формируется опыт, и любая ошибка может вылиться в царапину на кузове или неисправность подвески. Поэтому совет "лучше начать с чего-то простого" вовсе не пустая формальность.

Какую модель выбрать новичку

Речь идёт не только об отечественных марках, но и о доступных иномарках. В числе подходящих вариантов часто называют Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan и Lada Vesta. Эти машины достаточно просты в управлении, без лишних "электронных помощников", а значит, их проще контролировать.

Плюс — детали и ремонт для таких моделей относительно недороги. Новичок получает возможность набить руку без постоянного страха "оставить половину зарплаты в сервисе".

Секрет уверенного старта — практика

Опыт приходит только с регулярными тренировками. Эксперты советуют выделять хотя бы 2-3 часа в день для езды. Уже через месяц водитель начнёт ощущать себя спокойнее за рулём.

Важно, что практика не должна сводиться только к движению по маршрутам. Нужно целенаправленно работать над восприятием габаритов автомобиля. Умение "чувствовать" машину помогает не только при парковке, но и в экстренных ситуациях на высокой скорости.