Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спорт
спорт
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Игнорируете эти упражнения? Тогда риск травмы возрастает вдвое

Упражнения для рук для начинающих: рекомендации персонального тренера

Можете ли вы представить себе, что сила рук помогает не только в спортзале, но и в самых обычных делах — поднять чемодан, донести пакеты из магазина или поиграть с собакой? Именно поэтому тренировка рук — это не про "красивые мышцы", а про настоящую функциональную силу. И начинать её стоит с простых, но эффективных движений, которые создадут прочный фундамент для дальнейших успехов.

Почему важно начинать с базы

Часто новички торопятся выполнять сложные упражнения и совершают ошибки, которые могут привести к травмам. Гораздо мудрее — сначала отработать технику базовых движений, чтобы укрепить тело и привыкнуть к правильной нагрузке. Это позволит избежать перегрузки суставов, а также даст возможность отслеживать прогресс: сколько повторов и с каким весом вы выполняли упражнения в самом начале и чего достигли спустя время.

Упражнения с собственным весом

Если у вас нет гантелей или резинок, начните с собственного веса.

  • Отжимания с паузой на полу — отличный вариант для тех, кто пока не может сделать классические отжимания. Лёгкий подъём рук после касания пола активирует мышцы кора.
  • Inchworm ("гусеница") — упражнение, которое не только укрепляет плечи, но и хорошо растягивает заднюю поверхность бедра.
  • Наклон с жимом рук вверх — сочетает работу спины и плеч, а при желании можно добавить лёгкие гантели для усложнения.

Резиновые эспандеры: универсальный инструмент

Резинка создаёт плавное сопротивление и позволяет безопасно прокачать мышцы:

  • Фронтальные подъёмы рук развивают плечи,
  • Боковые подъёмы укрепляют дельтовидные,
  • Сгибания рук на бицепс помогают накачать "переднюю" часть руки,
  • Разгибания назад на трицепс учат изолировать заднюю поверхность руки.

Интересный факт: исследование Американского колледжа спортивной медицины показало, что регулярные тренировки с эспандером не уступают по эффективности классическим гантелям для новичков.

Классика — гантели

Гантели подойдут, если хочется более привычных нагрузок:

  • Сгибания на бицепс — можно варьировать скорость выполнения, чтобы держать мышцы под напряжением дольше.
  • Французский жим над головой — проработка трицепса и плеч одновременно.
  • Hammer curl ("молотки") — акцент на другую часть бицепса, что делает руки визуально объёмнее.

Что выбрать новичку?

Лучше всего комбинировать разные типы упражнений. Сначала освоить технику без веса, затем подключать эспандеры, а после — добавлять гантели. Такой прогрессивный путь позволит укрепить не только мышцы рук, но и стабилизирующие мышцы корпуса. А это значит, что каждое движение в повседневной жизни будет даваться легче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение reverse clamshell укрепляет среднюю ягодичную мышцу — данные Arthritis Foundation сегодня в 19:50

Слабые ягодицы ломают колени: скрытая опасность для миллионов

Reverse clamshell — простое, но недооценённое упражнение для ягодиц. Узнайте, почему оно важно для здоровья суставов и защиты поясницы.

Читать полностью » Тренер Джейсон Пак назвал hip thrust лучшим упражнением для ягодиц сегодня в 19:30

Главный враг приседаний: почему одно упражнение вытесняет старую классику

Hip thrust — упражнение, которое укрепляет ягодицы лучше приседаний и тяги, не перегружая спину. Узнайте, чем оно уникально и как его правильно выполнять.

Читать полностью » Тренер Принс Братуэйт: дыхательные интервалы повышают выносливость и психическую устойчивость сегодня в 16:30

Как дыхательные интервалы превращают фитнес в удовольствие

Интервалы по дыханию меняют привычные тренировки: без гонки с таймером, с вниманием к телу и реальным удовольствием от движения.

Читать полностью » Чессен: тренировки снижают риск травм и повышают самостоятельность у людей с аутизмом сегодня в 16:10

Тренировки, которые помогают лучше спать, меньше тревожиться и жить спокойнее

Физическая активность помогает людям с аутизмом укрепить тело, снизить стресс и даже улучшить когнитивные функции. Узнайте, какие упражнения работают лучше всего.

Читать полностью » Жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей — данные Journal of Strength and Conditioning Research сегодня в 15:50

Как одно движение с гантелями включает в работу все мышцы плеч

Хотите узнать, почему жим Арнольда до сих пор считается лучшим упражнением для плеч и чем он превосходит классические жимы? Ответ вас удивит.

Читать полностью » Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust сегодня в 15:30

Приседания устарели: простое движение оказалось эффективнее для формы тела

Hip thrust называют лучшим упражнением для ягодиц. Почему он эффективнее приседаний, как правильно его делать и какие варианты выбрать?

Читать полностью » Психолог Рот-Голдберг назвала приёмы для повышения выносливости в беге сегодня в 15:10

Бег — это не про скорость: неожиданный ресурс, который решает всё

Как мантры, игры и внимательность могут превратить бег из испытания в удовольствие? Эксперты раскрывают 8 психологических приёмов для каждого бегуна.

Читать полностью » Милославский: упражнения с собственным весом и правильное питание помогают быстрее похудеть сегодня в 14:14

Почему шаги важнее часов в спортзале

Фитнес-тренер с 10-летним опытом объясняет, как начать заниматься спортом, не имея времени на зал: какие тренировки выбрать, сколько нужно заниматься и почему силовая нагрузка эффективнее кардио при подготовке к лету.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эрготионеин в грибах замедляет старение клеток — мнение специалиста по старению
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом
Туризм

В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях
Питомцы

Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам
Красота и здоровье

Дерматолог Сафонова объяснила, почему сон может заменить косметические процедуры
Красота и здоровье

Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России
Наука и технологии

Учёные восстановили полный геном испанского гриппа из образца 1918 года
Красота и здоровье

Эксперт предупредил, что носить наушники более часа опасно для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru