Вреден или полезен бег под дождём

У природы нет плохой погоды, как известно. Однако бег под дождем для некоторых может стать выходом из зоны комфорта.
А для других дождь будет что-то вроде гидромассажа - комфортная уличная температура избавит организм от перегревания. А какой воздух во время дождя!
Но длительное пребывание под дождем может доставить немало проблем - начиная от промокших кроссовок, одежды и заканчивая простудой.
Поэтому перед пробежкой под дождем подобрать соответствующую одежду и запланировать маршрут так, чтобы с минимальными потерями для себя вернуться домой.
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