Вреден или полезен бег под дождём

У природы нет плохой погоды, как известно. Однако бег под дождем для некоторых может стать выходом из зоны комфорта.

А для других дождь будет что-то вроде гидромассажа - комфортная уличная температура избавит организм от перегревания. А какой воздух во время дождя!

Но длительное пребывание под дождем может доставить немало проблем - начиная от промокших кроссовок, одежды и заканчивая простудой.

Поэтому перед пробежкой под дождем подобрать соответствующую одежду и запланировать маршрут так, чтобы с минимальными потерями для себя вернуться домой.

Фото: Freepik