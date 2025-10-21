Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:13

Бег трусцой или шаг до скорой: как выбрать безопасный спорт при гипертонии

Физическая активность при гипертонии укрепляет сосуды и снижает давление — Евгений Шляхто

Физическая активность — одно из самых эффективных и доступных средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при гипертонии важно соблюдать баланс между пользой и риском. Движение укрепляет сердце, улучшает обмен веществ и помогает поддерживать стабильное давление, но чрезмерные усилия могут, наоборот, спровоцировать криз или перегрузку сосудов.

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто подчеркнул, что гипертоникам необходимо заниматься спортом, но делать это с умом и под контролем врача.

"Чаще всего пациентам с АГ (артериальная гипертензия) мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов и участия в марафонах. И полный запрет на приём алкоголя", — отметил врач.

По словам эксперта, важна не интенсивность, а регулярность. Для гипертоников идеальны спокойные, циклические нагрузки: прогулки на свежем воздухе, плавание, йога, лёгкая гимнастика. Они способствуют расширению сосудов, улучшают кровообращение и снижают уровень стресса — одного из главных факторов повышения давления.

Кардиолог добавил, что чрезмерные усилия, особенно у людей старше 50 лет, могут привести к резкому скачку давления и даже к инсульту. Поэтому людям с гипертонией следует избегать любых форм спортивного фанатизма, а к физической активности относиться как к лечебной процедуре — дозированной, осознанной и безопасной.

Он также напомнил, что физические упражнения должны сочетаться с отказом от вредных привычек, достаточным сном и контролем питания. Избыточный вес, злоупотребление солью и алкоголем сводят на нет пользу от спорта, даже если тренировки регулярны.

"Мы всегда говорим пациентам: движение — это жизнь, но только если оно в меру", — добавил Евгений Шляхто.

Сравнение: виды физической активности для гипертоников

Тип нагрузки Подходит Не рекомендуется
Ходьба, скандинавская ходьба Да -
Плавание, аквааэробика Да -
Йога, пилатес, дыхательные упражнения Да -
Лёгкий бег трусцой С осторожностью При жаре и без тренировки
Поднятие тяжестей, кроссфит - Нет
Марафоны, триатлон, спринт - Нет

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с малого. Даже ежедневная прогулка по 20-30 минут улучшает самочувствие и снижает давление. Главное — системность.

  2. Контролируйте пульс. Оптимальная нагрузка — 60-70 % от максимальной частоты сердечных сокращений (220 минус ваш возраст).

  3. Выбирайте спокойный ритм. Резкие движения, задержка дыхания и рывки недопустимы.

  4. Следите за самочувствием. Головокружение, тошнота, одышка — повод остановиться.

  5. Измеряйте давление. Перед и после тренировки показатели не должны отличаться более чем на 10-15 мм рт. ст.

  6. Регулярность важнее нагрузки. Лучше заниматься по полчаса ежедневно, чем утомлять себя долгими редкими тренировками.

  7. Откажитесь от алкоголя. Даже небольшие дозы снижают тонус сосудов и провоцируют скачки давления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать занятия без консультации врача.
    Последствие: возможен гипертонический криз.
    Альтернатива: пройти обследование, подобрать индивидуальную программу.

  • Ошибка: тренироваться до изнеможения.
    Последствие: перегрузка сердца и сосудов.
    Альтернатива: уменьшить интенсивность, следить за пульсом.

  • Ошибка: резко прекращать активность.
    Последствие: давление скачет, появляется слабость.
    Альтернатива: завершать тренировку плавным замедлением и растяжкой.

  • Ошибка: посещать баню при высоком давлении.
    Последствие: риск обморока и аритмии.
    Альтернатива: короткие визиты в сауну при умеренной температуре.

А что если…

А что если после тренировки вы чувствуете головокружение или тяжесть в груди? Это сигнал о перегрузке. Прекратите занятия и измерьте давление — если показатели выше нормы, обратитесь к врачу.

А если давление в норме, но страшно начинать? Начните с простого — прогулок, лёгких растяжек, дыхательных упражнений. Даже минимальные движения полезнее, чем полное бездействие.

А если хочется сходить в баню? Можно, но с осторожностью: избегайте экстремальных температур, не сидите в парилке дольше 5-7 минут и обязательно охлаждайтесь постепенно.

Плюсы и минусы физических нагрузок при гипертонии

Аспект Плюсы Минусы
Регулярные тренировки Улучшают кровоток, снижают давление Требуют контроля и дисциплины
Кардионагрузки Укрепляют сосуды и сердце Опасны при перегреве и усталости
Йога и дыхательные практики Снимают стресс и тревогу Нужна правильная техника
Отказ от алкоголя и вредных привычек Стабилизирует давление Требует самоконтроля

FAQ

Можно ли бегать при гипертонии?
Да, если давление стабилизировано и тренировки проходят без перегрева и ускорений. Лучше чередовать бег с ходьбой.

Какие упражнения самые безопасные?
Плавание, йога, пилатес, дыхательные комплексы, ходьба на свежем воздухе.

Стоит ли заниматься спортом пожилым гипертоникам?
Да, но под контролем врача и с минимальной нагрузкой. Даже 15 минут гимнастики в день снижают риск осложнений.

Какое давление допустимо перед тренировкой?
Не выше 140/90 мм рт. ст. При повышенных значениях лучше отложить занятия.

Мифы и правда

  • Миф: гипертоникам нельзя заниматься спортом.
    Правда: умеренные тренировки помогают стабилизировать давление.

  • Миф: баня вредна при гипертонии.
    Правда: при стабильном давлении короткие сеансы даже полезны.

  • Миф: алкоголь расслабляет сосуды.
    Правда: эффект кратковременный, после чего давление растёт.

  • Миф: спортом нужно заниматься до пота.
    Правда: гипертоникам важно избегать перегрева и усталости.

Исторический контекст

До середины XX века врачи запрещали гипертоникам физическую активность, считая, что она перегружает сердце. Однако исследования 1970-1980-х годов доказали обратное: умеренные нагрузки снижают давление, уменьшают риск инсульта и укрепляют сосуды. С тех пор рекомендации изменились — движение стало частью терапии.

Сегодня врачи говорят о физической активности как о лекарстве без побочных эффектов. Главное — "дозировать" её, как таблетку: регулярно, но без превышения дозы.

Три интересных факта

  1. Умеренные физические нагрузки снижают уровень "плохого" холестерина и повышают "хороший".

  2. Дыхательные упражнения в стиле пранаямы или по методу Бутейко снижают давление на 5-10 единиц.

  3. Люди, совершающие хотя бы 7000 шагов в день, живут в среднем на 5 лет дольше, чем малоподвижные.

