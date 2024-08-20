Быстрее и дальше: эти 3 упражнения мгновенно улучшат твои результаты в беге

Бег — это отличное кардио, но чтобы добиться максимальных результатов и избежать травм, важно уделять внимание укреплению мышц ног.
Сильные ноги помогут повысить скорость, выносливость и общую эффективность бега. Вот три упражнения, которые помогут вам улучшить результаты.
1. Приседания
Приседания — это базовое упражнение, которое эффективно развивает квадрицепсы, ягодицы и мышцы задней поверхности бедра. Они помогают улучшить силу и выносливость, что особенно важно для длинных дистанций.
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
- Опуститесь вниз, сгибая колени до угла 90 градусов, затем вернитесь в исходное положение.
- Выполняйте 3 подхода по 12-15 повторений.
2. Выпады
Выпады отлично прорабатывают квадрицепсы, ягодицы и икроножные мышцы, а также улучшают баланс и координацию.
- Сделайте шаг вперед одной ногой, сгибая оба колена, пока заднее колено не коснется пола.
- Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ноги.
- Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.
3. Подъемы на носки
Подъемы на носки помогают укрепить икроножные мышцы, которые играют ключевую роль в отталкивании и поддержании устойчивости при беге.
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
- Медленно поднимитесь на носки, затем опуститесь обратно.
- Для усложнения можно выполнять это упражнение на одной ноге или с дополнительным весом.
- Делайте 3 подхода по 15-20 повторений.
Фото: unsplash.com/ alexanderred(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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