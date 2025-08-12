Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бег на дорожке
Бег на дорожке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:24

Бегать и не худеть: почему лишний вес никуда не уходит, несмотря на усилия

Бег как способ похудеть — мнение специалиста по кардионагрузкам

Каждое утро в российских городах начинается с одних и тех же сцен: по разогретому солнцем асфальту бегут улыбающиеся, полные энергии люди — будто в поиске фитнес-чуда. Они верят, что бег помогает похудеть, стать здоровее и заряжает на день. Но так ли это на самом деле?

Как бег стал глобальной привычкой
Истоки бегового бума — вовсе не в желании выглядеть красиво. В 1970-х США столкнулись с ростом смертности от хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, диабета и рака. Деньги на лечение шли огромные, а результата — мало. Тогда государство сделало ставку на профилактику через физическую активность. Лозунг, который тогда произнёс хирург Дж. Ричмонд, стал символичным:

"Мы хотим наилучшего здоровья с наименьшими расходами".

Бег стал дешёвым и доступным лекарством. А позже — частью массовой культуры.

В СССР ставка делалась на организованный спорт и утреннюю гимнастику. Массовый бег был не в тренде. Но с появлением соцсетей и культом продуктивности всё изменилось: мода на утренние пробежки, смузи и хэштеги #runlife ворвались в будни россиян. Подпитывают её и бренды, особенно Nike и Adidas — конкуренция между ними стала катализатором беговой культуры.

К примеру, компания Nike в 1978 году представила технологию Air: воздушная подушка в подошве снижала нагрузку на стопу, позволяя бегать дольше и комфортнее. Это была революция в мире кроссовок и массового спорта.

Помогает ли бег на самом деле похудеть?
Сегодня бег ассоциируется с универсальным способом сбросить вес и улучшить здоровье. Но так ли он эффективен? На этот вопрос отвечает Олеся Данилова, тренер и специалист по адаптивной физической культуре.

Что такое кардио-нагрузка?

"Кардионагрузка — это форма физической активности с работой в разных пульсовых зонах, в зависимости от цели", — объясняет Олеся.

Такая нагрузка может включать не только бег, но и быструю ходьбу, плавание, велоезды или занятия на эллипсоиде.

Бег и похудение: миф или реальность?

"Снижение веса возможно при любой физической активности, если скорректированы питание и режим. Бег — не панацея, а один из способов", — подчёркивает тренер.

Другими словами, сам по себе бег не "сжигает жир", если вы не создаёте дефицит калорий.

