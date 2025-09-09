Красный корнеплод, который очищает сосуды лучше диет

Свекла давно считается полезным овощем, но врачи всё чаще подчёркивают её особое значение для здоровья сердца и сосудов.

Чем ценна свекла

Этот корнеплод богат антиоксидантами, среди которых бетаин, беталаин, витамин С и флавоноиды. Они помогают организму бороться со свободными радикалами, поддерживают эластичность сосудов и снижают риск образования тромбов.

"Эти соединения помогают нормализовать показатели холестерина в крови, вывести соли из организма, расширить сосуды и снизить артериальное давление", — заявила врач-терапевт Анастасия Якимова.

Регулярное включение свеклы в рацион может стать профилактикой гипертонии и атеросклероза.

Сколько свеклы можно есть

Здоровому человеку достаточно 100-150 граммов свежего или варёного овоща в день. При сердечно-сосудистых заболеваниях врачи советуют уменьшить порцию до 80-100 граммов и отдавать предпочтение варёной свекле — она легче усваивается и мягче воздействует на организм.

Дополнительные преимущества

Помимо пользы для сердца, свекла благоприятно влияет на пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает печени выводить токсины. Сок из свеклы нередко используют как средство для поддержания выносливости и восстановления после физических нагрузок.

Таким образом, регулярное, но умеренное употребление этого овоща помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также улучшает общее самочувствие.