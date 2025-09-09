Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекла с гнилью сердечка
Свекла с гнилью сердечка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:32

Красный корнеплод, который очищает сосуды лучше диет

Врач Анастасия Якимова рассказала о пользе свеклы для сердца и сосудов

Свекла давно считается полезным овощем, но врачи всё чаще подчёркивают её особое значение для здоровья сердца и сосудов.

Чем ценна свекла

Этот корнеплод богат антиоксидантами, среди которых бетаин, беталаин, витамин С и флавоноиды. Они помогают организму бороться со свободными радикалами, поддерживают эластичность сосудов и снижают риск образования тромбов.

"Эти соединения помогают нормализовать показатели холестерина в крови, вывести соли из организма, расширить сосуды и снизить артериальное давление", — заявила врач-терапевт Анастасия Якимова.

Регулярное включение свеклы в рацион может стать профилактикой гипертонии и атеросклероза.

Сколько свеклы можно есть

Здоровому человеку достаточно 100-150 граммов свежего или варёного овоща в день. При сердечно-сосудистых заболеваниях врачи советуют уменьшить порцию до 80-100 граммов и отдавать предпочтение варёной свекле — она легче усваивается и мягче воздействует на организм.

Дополнительные преимущества

Помимо пользы для сердца, свекла благоприятно влияет на пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает печени выводить токсины. Сок из свеклы нередко используют как средство для поддержания выносливости и восстановления после физических нагрузок.

Таким образом, регулярное, но умеренное употребление этого овоща помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также улучшает общее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: короткий дневной сон улучшает память и внимание, долгий — повышает риски для здоровья вчера в 23:33

Дневной сон: миф о лени или биологический лайфхак

Дневной сон может дать заряд энергии или навредить здоровью. Всё зависит от того, сколько и когда вы спите. Разбираем правила полезной сиесты.

Читать полностью » Эксперт рассказал, почему эмодзи становятся вчера в 23:28

Эмодзи в переписке могут скрывать измену: детектив объяснил, как это работает

Какие эмодзи могут быть частью тайного кода изменников и как отличить случайные символы от сигналов о внебрачной связи рассказал частный детектив

Читать полностью » Двухцветные мокасины стали главным трендом подиумов и стритстайла осенью 2025 года вчера в 23:26

От Майкла Джексона до Беллы Хадид: пара, которая пережила десятилетия

Этой осенью двухцветные мокасины возвращаются с новыми акцентами. Узнайте, как они меняют моду и как их правильно носить!

Читать полностью » Диетолог Нанавати: избыток витамина B6 может вызвать необратимую нейропатию вчера в 23:03

Онемение, жжение и потеря равновесия: как передозировка витамином способна оставить человека инвалидом

Врачи предупредили: витамин B6 опасен в больших дозах. Его передозировка может повредить нервы и привести к необратимой нейропатии.

Читать полностью » Псориаз поражает до 3% населения и может приводить к воспалению суставов — врачи вчера в 22:31

Болезнь, которой нельзя заразиться, но которая ломает жизнь

Псориаз невозможно вылечить полностью, но можно контролировать. Разбираем, почему появляются красные пятна и как снизить риск обострений.

Читать полностью » Эксперты отметили, что регулярная ходьба в помещении укрепляет сердечно-сосудистую систему вчера в 22:23

Ходьба по комнате, которая заменяет спортзал: секрет нового фитнес-тренда

Тренировки по ходьбе в помещении становятся популярными благодаря доступности и эффективности. Узнайте, как 20 минут активной ходьбы могут изменить вашу жизнь и здоровье.

Читать полностью » Учёные из Тайваня доказали, что жара сокращает продолжительность здоровой жизни вчера в 22:23

Погода старит не хуже сигарет: новое исследование шокировало учёных

Учёные выяснили: экстремальная жара ускоряет старение организма и сокращает годы жизни. Вред от неё сопоставим с курением и алкоголем.

Читать полностью » Психосоматолог Тур назвала психологические установки, мешающие похудению вчера в 22:17

Опасные программы подсознания: как эти привычки ведут к лишним килограммам

Психосоматолог объяснила, какие привычки и установки мешают худеть. Почему вера в чудо-препараты и детские «правила еды» становятся ловушкой?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Врачи предупредили: запах изо рта у кошек может быть признаком болезней почек, печени и диабета
Наука и технологии

Южнокорейские учёные впервые зафиксировали квантовую запутанность в тёмном состоянии
Садоводство

Осенью в контейнерах рекомендуют высаживать декоративную капусту, хризантемы и астры
Авто и мото

Автоэксперты назвали скорость, при которой резко увеличивается расход топлива
Наука и технологии

Бесценные артефакты на дне: как беспилотники исследовали корабль колониальной эпохи
Спорт и фитнес

Альтернатива rotary torso machine — упражнение с фитболом по данным ACE
Культура и шоу-бизнес

Продюсеры "Эрнеста и Селестины" Брюннеры готовят мультфильм "Дети свободы" о Нью-Йорке 1941 года
Садоводство

Как спасти комнатные растения: диагностика болезней и эффективные методы восстановления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet