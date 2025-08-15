Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из свеклы
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:41

Секрет бабушкиного погреба: свекольный салат, который едят даже те, кто не любит свеклу

Рецепт свекольного салата на зиму с луком и чесноком

Хотите удивить близких яркой и ароматной закуской, которая будет напоминать о лете даже в лютые морозы? Попробуйте этот салат из свеклы — пальчики оближешь! Нежная текстура, насыщенный вкус и универсальность делают его идеальным дополнением к мясу, гарнирам или просто намазанным на хлеб.

Почему стоит попробовать?

Свекла — королева славянской кухни. В этом салате она раскрывается в компании моркови, болгарского перца и чеснока, создавая идеальный баланс сладости, остроты и пряности. А благодаря консервации вы сможете наслаждаться этим вкусом всю зиму!

Ингредиенты

  • Свекла — 1 кг
  • Морковь — 400 г
  • Болгарский перец — 200 г
  • Чеснок — 5 зубчиков (или по вкусу)
  • Уксус 9% — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 150 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец, паприка — по вкусу

Как приготовить

Морковь и свеклу помойте, очистите и натрите на средней терке. Перец нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите (можно через пресс).

В кастрюлю налейте масло, добавьте все овощи и специи. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 40 минут. Влейте уксус, перемешайте и прогрейте еще 5 минут.

Разложите горячий салат по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Переверните вверх дном, укутайте и оставьте до остывания.

