Секрет бабушкиного погреба: свекольный салат, который едят даже те, кто не любит свеклу
Хотите удивить близких яркой и ароматной закуской, которая будет напоминать о лете даже в лютые морозы? Попробуйте этот салат из свеклы — пальчики оближешь! Нежная текстура, насыщенный вкус и универсальность делают его идеальным дополнением к мясу, гарнирам или просто намазанным на хлеб.
Почему стоит попробовать?
Свекла — королева славянской кухни. В этом салате она раскрывается в компании моркови, болгарского перца и чеснока, создавая идеальный баланс сладости, остроты и пряности. А благодаря консервации вы сможете наслаждаться этим вкусом всю зиму!
Ингредиенты
- Свекла — 1 кг
- Морковь — 400 г
- Болгарский перец — 200 г
- Чеснок — 5 зубчиков (или по вкусу)
- Уксус 9% — 3 ст. л.
- Растительное масло — 150 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец, паприка — по вкусу
Как приготовить
Морковь и свеклу помойте, очистите и натрите на средней терке. Перец нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите (можно через пресс).
В кастрюлю налейте масло, добавьте все овощи и специи. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 40 минут. Влейте уксус, перемешайте и прогрейте еще 5 минут.
Разложите горячий салат по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Переверните вверх дном, укутайте и оставьте до остывания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru