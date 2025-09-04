Один стакан этого сока в день — и давление снижается естественным образом

В обычной кухне есть продукты, которым мы часто не придаём особого значения. Один из них — свёкла. Этот корнеплод может стать важным помощником в поддержании здоровья сосудов и нормализации давления, особенно для людей старшего возраста. Современные исследования показывают: регулярное употребление сока свёклы даёт заметный эффект уже через пару недель.

Как работает свёкла

Главный секрет кроется в высоком содержании природных нитратов. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота — вещество, расслабляющее стенки сосудов и улучшающее кровоток. Такой процесс снижает нагрузку на сердце и помогает поддерживать давление в пределах нормы. Для людей старшего поколения это особенно актуально: именно после 60 лет сосуды становятся менее эластичными, и питание играет здесь решающую роль.

Результаты научной работы

Учёные из Университета Эксетера провели исследование, в котором участвовали 75 добровольцев в возрасте до 30 и от 60 до 70 лет. Обе группы на протяжении двух недель пили концентрированный сок свёклы. Результаты показали: именно у пожилых людей давление снизилось значительно сильнее, чем у молодёжи.

Исследование также выявило изменения в составе микробиома полости рта. У участников старшего возраста уменьшилось количество бактерий, связанных с воспалением (в частности, Prevotella), а доля полезных бактерий Neisseria возросла. Именно они активнее превращают нитраты в оксид азота, ускоряя благотворное воздействие на сосуды.

Быстрый эффект

Примечательно, что улучшения появились всего через 15 дней без применения лекарств, только за счёт добавления в рацион свежего сока. Это подтверждает, насколько питание способно влиять на здоровье и самочувствие.

"Эта исследование — отличный пример того, как бионауки помогают понять сложные связи между питанием, микробиомом и здоровым старением", — отметил доктор Ли Бенистон.

Не только свёкла

Тем, кому вкус свёклы не нравится, можно обратить внимание на другие овощи, богатые нитратами:

Репа — около 80 мг нитратов на 100 г, плюс калий для поддержания стабильного давления. Редис — содержит не только нитраты, но и антиоксиданты, оказывающие мягкий детокс-эффект. Кале (листовая капуста) — настоящий рекордсмен: нитраты в сочетании с витамином K укрепляют сосуды и кости.

Добавляя эти продукты в рацион, можно разнообразить меню и при этом поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Почему важно учитывать возраст

Исследование показало, что с возрастом бактерии во рту становятся менее разнообразными, а это напрямую влияет на способность организма усваивать нитраты. Поэтому у пожилых людей эффект от сока свёклы заметнее и наступает быстрее. Это открывает перспективы для профилактики гипертонии с помощью простых и доступных продуктов.