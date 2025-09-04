Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стакан свежевыжатого свекольного сока
Стакан свежевыжатого свекольного сока
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:29

Один стакан этого сока в день — и давление снижается естественным образом

Учёные из Университета Эксетера доказали, что сок свёклы снижает давление у пожилых людей

В обычной кухне есть продукты, которым мы часто не придаём особого значения. Один из них — свёкла. Этот корнеплод может стать важным помощником в поддержании здоровья сосудов и нормализации давления, особенно для людей старшего возраста. Современные исследования показывают: регулярное употребление сока свёклы даёт заметный эффект уже через пару недель.

Как работает свёкла

Главный секрет кроется в высоком содержании природных нитратов. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота — вещество, расслабляющее стенки сосудов и улучшающее кровоток. Такой процесс снижает нагрузку на сердце и помогает поддерживать давление в пределах нормы. Для людей старшего поколения это особенно актуально: именно после 60 лет сосуды становятся менее эластичными, и питание играет здесь решающую роль.

Результаты научной работы

Учёные из Университета Эксетера провели исследование, в котором участвовали 75 добровольцев в возрасте до 30 и от 60 до 70 лет. Обе группы на протяжении двух недель пили концентрированный сок свёклы. Результаты показали: именно у пожилых людей давление снизилось значительно сильнее, чем у молодёжи.

Исследование также выявило изменения в составе микробиома полости рта. У участников старшего возраста уменьшилось количество бактерий, связанных с воспалением (в частности, Prevotella), а доля полезных бактерий Neisseria возросла. Именно они активнее превращают нитраты в оксид азота, ускоряя благотворное воздействие на сосуды.

Быстрый эффект

Примечательно, что улучшения появились всего через 15 дней без применения лекарств, только за счёт добавления в рацион свежего сока. Это подтверждает, насколько питание способно влиять на здоровье и самочувствие.

"Эта исследование — отличный пример того, как бионауки помогают понять сложные связи между питанием, микробиомом и здоровым старением", — отметил доктор Ли Бенистон.

Не только свёкла

Тем, кому вкус свёклы не нравится, можно обратить внимание на другие овощи, богатые нитратами:

  1. Репа — около 80 мг нитратов на 100 г, плюс калий для поддержания стабильного давления.

  2. Редис — содержит не только нитраты, но и антиоксиданты, оказывающие мягкий детокс-эффект.

  3. Кале (листовая капуста) — настоящий рекордсмен: нитраты в сочетании с витамином K укрепляют сосуды и кости.

Добавляя эти продукты в рацион, можно разнообразить меню и при этом поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Почему важно учитывать возраст

Исследование показало, что с возрастом бактерии во рту становятся менее разнообразными, а это напрямую влияет на способность организма усваивать нитраты. Поэтому у пожилых людей эффект от сока свёклы заметнее и наступает быстрее. Это открывает перспективы для профилактики гипертонии с помощью простых и доступных продуктов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дозревание за 14 дней: как сделать зелёные томаты безопасными по методу Екатерины Кашух сегодня в 14:03

Когда зелёное становится опасным: 3 правила употребления недозревших томатов от врача

Врач-эксперт Екатерина Кашух раскрыла, как сделать зелёные помидоры безопасными: опасные алкалоиды соланин и томатин разрушаются при дозревании и термической обработке. Узнайте о 4 способах снижения токсичности и различиях между неспелыми и спелыми зелёными сортами.

Читать полностью » Врач Михаил Болков: Чарли Шин контролирует ВИЧ с помощью препарата PRO 140 сегодня в 13:29

Голливудский скандал: актёр рассказал о вакцинации от ВИЧ

Чарли Шин заявил о победе над ВИЧ после курса инновационного препарата. Врач объяснил, почему вирус остаётся в организме и чем опасна пауза в терапии.

Читать полностью » Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз сегодня в 13:03

Враг на вашей тарелке: три продукта, которые могут стать смертельными — врачи предупреждают

Врач-терапевт Яна Шмелёва назвала самые опасные пищевые аллергены: арахис, яйца и клубника могут вызвать анафилактический шок. Как распознать угрозу и спасти жизнь?

Читать полностью » Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера сегодня в 13:03

Болезнь Альцгеймера может начаться в кишечнике: что скрывает микробиом

Исследования раскрывают взаимосвязь между состоянием кишечника и мозга: как ранние симптомы могут указать на риск болезни Альцгеймера.

Читать полностью » Хирург Тигран Алексанян назвал признаки опасных осложнений после операций сегодня в 12:26

После операции опасны не все симптомы: врачи назвали признаки осложнений

После операций некоторые симптомы считаются нормальными, но другие сигнализируют об осложнениях. Врач рассказал, какие признаки требуют срочной помощи.

Читать полностью » Три причины избегать арбузной диеты при диабете и болезнях почек сегодня в 12:03

Забудьте о минус 5 кг: почему вес вернётся через неделю и прихватит с собой проблемы — арбузная ловушка

Врачи предупреждают: модная арбузная диета опасна для здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, почему временное похудение оборачивается рисками для ЖКТ, диабетиков и провоцирует возвращение веса.

Читать полностью » Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет сегодня в 11:21

Как замедлить старение: врачи советуют начать заботу о здоровье уже с 20 лет

Мужчины и женщины стареют по-разному. Врач рассказала, какая система быстрее изнашивается у мужчин, а какая — у женщин, и когда начинать профилактику.

Читать полностью » Екатерина Демьяновская объяснила связь между просмотром экранов во время еды и ожирением сегодня в 11:03

Секрет стройных японцев: что нужно добавить к еде, чтобы не переедать — этому стоит поучиться

Невролог Екатерина Демьяновская предупреждает: привычка есть перед экранами гаджетов увеличивает потребление калорий на 25% и провоцирует ожирение. Как визуальное восприятие еды влияет на насыщение и почему осознанное питание — ключ к стройности?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сиквел "Супермена" получил название "Человек завтрашнего дня" и выйдет в июле 2027 года — Джеймс Ганн
Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова
Садоводство

Как восстановить газон после надземного бассейна: пошаговая инструкция от экспертов
Авто и мото

Национальный автомобильный союз предупредил водителей об иллюзии безопасности автопилота
Спорт и фитнес

Сколько шагов в день нужно для здоровья объяснили врачи
Наука и технологии

Палеонтологи нашли новый вид мечехвоста после 80 миллионов лет исчезновения
ЮФО

Засуха в Крыму снизила урожайность зерна на 15%
Дом

Дизайнер Влада Крупкина объяснила, как создать стильный и гармоничный неоклассический интерьер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet