Опоздали с кислотой — и борщ стал бурым: ошибка, которую совершают все

Многие хозяйки жалуются, что борщ получается бледным, бурым или теряет яркость уже на следующий день. Всё дело в свекольных пигментах — бетанинах. Эти антоцианы очень чувствительны к температуре, кислотности и даже посуде, в которой вы готовите. Но есть простые правила, которые помогут сохранить насыщенный рубиновый цвет борща.

Почему борщ теряет цвет

Длительная варка : при долгом нагревании пигменты разрушаются, и вместо красного проявляются бурые оттенки.

Щелочная среда : главная причина. В жёсткой воде или алюминиевой кастрюле свекла быстро теряет насыщенность.

Контакт с металлом: алюминий и неэмалированное железо окисляют пигменты.

Подготовка свеклы — главный секрет

Никогда не варите свеклу сырую вместе с борщом. Используйте один из трёх проверенных способов:

Способ А: Тушение со специями и кислотой

Натереть свеклу или нарезать соломкой.

Обжарить на масле, добавить 1-2 ст. л. уксуса, лимонного сока или томатной пасты.

Тушить 10-15 минут, добавить немного бульона.

Ввести в борщ за 5-10 минут до готовности.

Способ Б: Отваривание целиком

Варить свеклу "в мундире" с уксусом или лимонным соком.

Очистить, нарезать и добавить в конце готовки.

Способ В: Запекание в духовке

Завернуть свеклу в фольгу и запечь при 180-200 °C около часа.

Нарезать и ввести в борщ в финале.

Кислая среда закрепляет цвет

Добавьте кислоту (уксус, лимонный сок или томатную пасту).

Подкисление не делает борщ кислым, а лишь сохраняет его яркость.

При необходимости можно добавить пару капель кислоты прямо в кастрюлю перед выключением.

Посуда тоже важна

Готовьте только в эмалированной, керамической или нержавеющей кастрюле. Избегайте алюминия — он убивает цвет.

Правильная последовательность овощей

Сначала варите картофель. Затем добавляйте капусту. И только в самом конце — подготовленную свеклу.

Многие хозяйки также поджаривают томатную пасту с луком и морковью — это дополнительно закрепляет цвет и делает борщ насыщеннее.

Краткая памятка

Никогда не варите свеклу сразу в борще.

Тушите или запекайте её отдельно с кислотой.

Добавляйте в кастрюлю в самом конце.

Используйте правильную посуду.

Следуя этим правилам, ваш борщ всегда будет ярко-красным, аппетитным и останется таким даже на следующий день!