Свекольная икра за полчаса — рецепт для тех, кто ценит здоровье и время

Вы когда-нибудь пробовали свекольную икру? Это не просто вкусная закуска — это настоящий кладезь пользы и простоты в приготовлении! 🥄 Свекольная икра идеально подходит тем, кто следит за здоровьем, соблюдает диету или пост. Её можно есть как горячим гарниром, так и холодной намазкой на хлеб — универсальность блюда поражает.

Ингредиенты для свекольной икры

Свекла (большая) — 2 шт.

Морковь (большая) — 1 шт.

Репчатый лук (большой) — 1 шт.

Помидоры (средние) — 3 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — 50 г

Зелень (пару веточек) — 10 г

Пошаговый рецепт приготовления

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Лук придаст блюду аромат и мягкость.

Пока лук жарится, натрите морковь и свеклу на средней терке. Совет: свеклу лучше предварительно отварить или запечь в духовке — так она сохранит больше витаминов и станет мягче. Но если времени нет, можно использовать и сырую.

Добавьте морковь к луку и слегка обжарьте на медленном огне, чтобы она стала мягче. Если свекла сырая — отправляйте её вместе с морковью, если отварная — добавьте в самом конце.

Очистите помидоры от кожицы (по желанию) и нарежьте. Добавьте к овощам, посолите, поперчите и положите лавровый лист. Если нужно, добавьте немного масла.

Тушите смесь на медленном огне от 15 до 30 минут, в зависимости от того, была ли свекла предварительно отварена или нет. Готовая икра должна стать нежной и ароматной.

Снимите лавровый лист, добавьте свежую зелень и тщательно перемешайте. Теперь блюдо готово к подаче!

Советы и варианты подачи

Свекольную икру можно подавать как горячим гарниром к мясу или рыбе, так и холодной намазкой на хлеб или тосты. Для более насыщенного вкуса добавьте немного чеснока или любимых специй. Свекольная икра отлично сочетается с натуральным йогуртом или сметаной.

Свекольная икра — это не только вкусно, но и полезно! Благодаря простым ингредиентам и понятному процессу приготовления, она станет частым гостем на вашем столе. Попробуйте и убедитесь сами, насколько легко можно разнообразить рацион полезной и яркой едой.