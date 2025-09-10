Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Раскопки
Раскопки
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:07

Жуки в урне угрожают стереотипам: древний ритуал, что может перевернуть вашу историю

Археологи нашли жучье ожерелье в урне ребёнка в Польше

Представьте: в захоронении бронзового века находят не только прах ребёнка, но и изысканное ожерелье из панцирей жуков. Звучит как сюжет фантастического романа, но это реальность археологических открытий. Недавно учёные под руководством Агаты Халушко обнаружили такое украшение в крематории в Домаславе, Польша.

Контекст находки

Кремационная могила входила в комплекс из 800 захоронений культуры полей погребальных урн Лужицкой империи. Она относится к гальштатскому периоду — примерно 850-400 годам до нашей эры. В могиле 543 нашли несколько урн с прахом отдельных людей.

В урне 1 обнаружили:

  • останки ребёнка 9-10 лет.
  • кости козы или овцы.
  • бронзовую фибулу в форме арфы.
  • тесьму.
  • фрагменты бересты.
  • пыльцу одуванчика лекарственного.
  • 17 экзоскелетов насекомых — долгоносиков вида Phyllobius viridicollis.

Всего учёные идентифицировали 12 целых фрагментов и пять частичных. Эти жуки активны с мая по июль, что указывает на захоронение поздней весной или ранним летом.

Намеренное размещение жуков

Дальнейший анализ показал, что жуки не попали туда случайно. Их однородный вид и следы манипуляций — удалённые головы, ноги и брюшко — свидетельствуют о преднамеренных действиях. Некоторые части панцирей были нанизаны на травинку, образуя что-то вроде ожерелья.

Халушко объясняет механизм сохранения таких хрупких предметов:

"Чрезвычайно хрупкие органические артефакты, как правило, имеют шанс сохраниться только в особых условиях, таких как водно-болотные угодья (например, болотные массивы) или в сочетании с металлическими предметами", — сказала она.

Бронза, с ее высоким содержанием меди, часто играет ключевую роль: когда она подвергается коррозии, образуя характерный зеленый налет, коррозия может пропитать соседние органические предметы, такие как наши украшения из панцирей жуков, текстиль или даже остатки цветов.

Таким образом, они могут быть естественным образом "законсервированы". При очень осторожных и точных раскопках эти следы можно задокументировать, затем дополнительно исследовать под оптическим микроскопом, и потом уже более подробно изучить с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Аналогии и возможные цели

Точно неизвестно, зачем жуков поместили в могилу, но такие украшения не редкость в истории. Этнографические данные о славянской группе гуцулов (живущих на западе Украины и севере Румынии) показывают, что они делали ожерелья из розовых и медных хрущей — около 80 штук на одно, веря, что это принесёт богатство девушкам.

Похожие украшения из жуков были популярны в викторианской Британии (1837-1901 годы нашей эры).

Вероятное назначение

Жуки из могилы 543 могли быть частью ожерелья в берестяном контейнере или украшением для фибулы в форме арфы. По словам Халушко, вполне вероятно, что это подвесное украшение создали специально для захоронения.

Этнографические параллели подтверждают: подобные изделия недолговечны из-за хрупкости. Вероятно, это не повседневная вещь, а ритуальный предмет. Но главное — находка свидетельствует о целенаправленном использовании фаунистических материалов, таких как жуки, в символических и декоративных целях культуры Лужицкой империи. Такие артефакты редки из-за их эфемерности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Сколтеха создали модель памяти и рассчитали оптимум при семи чувствах сегодня в 14:58

Неожиданный предел памяти: почему всё упирается в "семь чувств"

Учёные из Сколтеха разработали модель памяти и неожиданно выяснили: максимальная ёмкость достигается при семи измерениях. Отсюда вывод — оптимальное число чувств равно семи.

Читать полностью » Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее сегодня в 14:30

Отторжение побеждено: генетически модифицированная почка свиньи – новый шанс для пациентов с почечной недостаточностью

67-летний Тим Эндрюс стал первым в мире, кто прожил полгода после пересадки генетически модифицированной свиной почки. Прорыв в ксенотрансплантации даёт надежду миллионам.

Читать полностью » Оумуамуа оказался экзо-Плутоном: ученые раскрыли тайну межзвездного объекта сегодня в 13:30

Межзвёздный визитёр: Оумуамуа раскрыл секреты планетарного хаоса в ранней Вселенной

Ученые предполагают, что межзвездный объект Оумуамуа является фрагментом азотной экзопланеты, похожей на Плутон. Открытие проливает свет на планетарный хаос в истории ранней Вселенной.

Читать полностью » Глютен или без глютена: физики объяснили разницу в структуре макарон сегодня в 12:30

Секрет упругости раскрыт: физики проникли в наномир макарон и совершили открытие

Физики изучили наноструктуру макарон, чтобы понять, почему варка влияет на их вкус и текстуру. Они раскрыли роль глютена и крахмала, и дали советы по приготовлению.

Читать полностью » Польские археологи нашли в захоронении лужицкой культуры украшение из жуков сегодня в 11:30

Тайны древнего кладбища: ожерелье из жуков в детской могиле раскрывает ритуалы лужицкой культуры

В Польше археологи обнаружили уникальное украшение из жуков в детской могиле лужицкой культуры. Эта находка проливает свет на древние погребальные ритуалы и символизм.

Читать полностью » Археологи нашли крупнейшее хранилище Урарту с 76 пифосами и терракотовым водопроводом сегодня в 10:24

Древний амбар с сюрпризом: почему львы на стенках сосудов изменили мнение учёных об Урарту

В крепости Кевенли близ озера Ван обнаружено 76 древних пифосов с клинописью — крупнейшее хранилище Урарту. Артефакты раскрывают систему учёта зерна и инженерные достижения цивилизации, меняя представления о её экономике.

Читать полностью » Марсианский дрон с роботизированной рукой: как Китай собирает образцы для научной сенсации сегодня в 9:24

Где искать жизнь на Марсе: три зоны посадки, которые могут переписать учебники астробиологии

Китайская миссия Tianwen-3 в 2030-х годах планирует доставить 500 г марсианского грунта, используя дрон с роборукой. Конкуренция с NASA и планетарная защита — ключевые аспекты гонки за доказательствами жизни на Марсе.

Читать полностью » Физики из Колорадо приблизили эру кристаллов времени — революция в хранении данных сегодня в 8:24

Научная фантастика стала реальностью: открыты кристаллы, которые перевернут наш мир

Ученые из Университета Колорадо создали кристаллы времени из жидких кристаллов. Под воздействием света частицы движутся вечно, образуя узоры — это открывает путь к технологиям защиты данных и новым сенсорам.

Читать полностью »

Новости
Дом

Советы по сортировке одежды перед стиркой: как избежать повреждений и продлить срок службы
Культура и шоу-бизнес

Зои Дешанель сыграет в фильме "Heather of the Valley" режиссёра Шери Элвуд
Наука

Исследователи обнаружили гигантскую систему Куньлунь в Тихом океане
Дом

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома
Питомцы

Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев
Еда

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки
Садоводство

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября
Туризм

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet