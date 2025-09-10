Жуки в урне угрожают стереотипам: древний ритуал, что может перевернуть вашу историю

Представьте: в захоронении бронзового века находят не только прах ребёнка, но и изысканное ожерелье из панцирей жуков. Звучит как сюжет фантастического романа, но это реальность археологических открытий. Недавно учёные под руководством Агаты Халушко обнаружили такое украшение в крематории в Домаславе, Польша.

Контекст находки

Кремационная могила входила в комплекс из 800 захоронений культуры полей погребальных урн Лужицкой империи. Она относится к гальштатскому периоду — примерно 850-400 годам до нашей эры. В могиле 543 нашли несколько урн с прахом отдельных людей.

В урне 1 обнаружили:

останки ребёнка 9-10 лет.

кости козы или овцы.

бронзовую фибулу в форме арфы.

тесьму.

фрагменты бересты.

пыльцу одуванчика лекарственного.

17 экзоскелетов насекомых — долгоносиков вида Phyllobius viridicollis.

Всего учёные идентифицировали 12 целых фрагментов и пять частичных. Эти жуки активны с мая по июль, что указывает на захоронение поздней весной или ранним летом.

Намеренное размещение жуков

Дальнейший анализ показал, что жуки не попали туда случайно. Их однородный вид и следы манипуляций — удалённые головы, ноги и брюшко — свидетельствуют о преднамеренных действиях. Некоторые части панцирей были нанизаны на травинку, образуя что-то вроде ожерелья.

Халушко объясняет механизм сохранения таких хрупких предметов:

"Чрезвычайно хрупкие органические артефакты, как правило, имеют шанс сохраниться только в особых условиях, таких как водно-болотные угодья (например, болотные массивы) или в сочетании с металлическими предметами", — сказала она.

Бронза, с ее высоким содержанием меди, часто играет ключевую роль: когда она подвергается коррозии, образуя характерный зеленый налет, коррозия может пропитать соседние органические предметы, такие как наши украшения из панцирей жуков, текстиль или даже остатки цветов.

Таким образом, они могут быть естественным образом "законсервированы". При очень осторожных и точных раскопках эти следы можно задокументировать, затем дополнительно исследовать под оптическим микроскопом, и потом уже более подробно изучить с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Аналогии и возможные цели

Точно неизвестно, зачем жуков поместили в могилу, но такие украшения не редкость в истории. Этнографические данные о славянской группе гуцулов (живущих на западе Украины и севере Румынии) показывают, что они делали ожерелья из розовых и медных хрущей — около 80 штук на одно, веря, что это принесёт богатство девушкам.

Похожие украшения из жуков были популярны в викторианской Британии (1837-1901 годы нашей эры).

Вероятное назначение

Жуки из могилы 543 могли быть частью ожерелья в берестяном контейнере или украшением для фибулы в форме арфы. По словам Халушко, вполне вероятно, что это подвесное украшение создали специально для захоронения.

Этнографические параллели подтверждают: подобные изделия недолговечны из-за хрупкости. Вероятно, это не повседневная вещь, а ритуальный предмет. Но главное — находка свидетельствует о целенаправленном использовании фаунистических материалов, таких как жуки, в символических и декоративных целях культуры Лужицкой империи. Такие артефакты редки из-за их эфемерности.