Тайны древнего кладбища: ожерелье из жуков в детской могиле раскрывает ритуалы лужицкой культуры

Польские археологи сделали необычное открытие на древнем кладбище в Домаславе, где исследовалось около 800 захоронений, относящихся к лужицкой культуре полей погребальных урн Гальштатского периода (примерно 850-400 годы до н. э.). В одной из детских могил был найден уникальный артефакт — украшение из частей жуков, сохранившееся благодаря особым условиям погребения.

Детали находки

Могила № 543 содержала несколько урн. В одной из них находились останки ребёнка в возрасте 9-10 лет, кости козы или овцы, бронзовая фибула в форме арфы, коса, фрагменты берёзовой коры, пыльца одуванчика и 17 переднеспинок жуков.

Энтомологический анализ показал, что экзоскелеты — 12 целых и пять фрагментированных — принадлежали виду буковых листовых долгоносиков Phyllobius viridicollis. Эти насекомые активны с мая по июль, что позволяет датировать захоронение концом весны или началом лета.

Украшение из жуков

Учёные пришли к выводу, что жуки были помещены в могилу намеренно. Их части выглядели единообразно: головы, ноги и брюшки удалены, а некоторые экземпляры сохранились нанизанными на травинку — словно бусины. Это указывает на то, что из жуков было создано украшение, возможно ожерелье или декоративный элемент для берёзовой коробочки или бронзовой фибулы.

Физический антрополог Агата Халушко из Университета Марии Склодовской-Кюри объяснила сохранность органики сочетанием болотной среды и воздействия металлов:

"Бронза с высоким содержанием меди часто играет ключевую роль: при коррозии продукты распада могут пропитывать прилегающие органические предметы, такие как наше украшение из панцирей жуков, текстиль или растительные остатки", — сказала учёная.

Символика и традиции

Неизвестно, какую именно функцию имели долгоносики в погребении. Возможно, они символизировали защиту или предназначались как оберег. Схожие этнографические традиции известны в разных культурах. Так, гуцулы, жившие на территории современной западной Украины и северной Румынии, делали ожерелья из бронзовок — иногда до 80 насекомых в одном украшении. В Викторианскую эпоху в Британии (1837-1901 годы) украшения с жуками также считались модными.

Однако, как подчёркивает Халушко, такие вещи были слишком хрупкими для длительного ношения. Поэтому найденное украшение, скорее всего, было создано специально для ритуала захоронения.

Редкость находки

Подобные артефакты встречаются крайне редко, так как органика быстро разрушается. Именно поэтому открытие в Домаславе имеет особую ценность: оно позволяет лучше понять символическое значение насекомых в культуре того времени и практику использования фаунистических материалов в декоративных и ритуальных целях.

Украшение из жуков стало важным свидетельством того, что даже хрупкие и недолговечные материалы могли играть значимую роль в погребальной культуре древних обществ. Оно открывает новые горизонты для изучения символики и ритуалов лужицкой культуры.

Три интересных факта