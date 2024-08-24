Не передержите свёклу в земле: определяем оптимальные сроки уборки по внешнему виду

Свёкла - одна из самых распространённых корнеплодных культур на наших огородах. Этот овощ отличается неприхотливостью и хорошей урожайностью, но главное - свекла отлично хранится и может долго оставаться в земле. Однако определить точный момент ее уборки бывает не так просто.
Ошибиться с уборкой свёклы очень легко: если выкопать ее слишком рано, то корнеплоды будут мелкими и невкусными, а если задержать, то они могут стать перезревшими и одревеснеть. Поэтому очень важно научиться определять оптимальный срок для сбора урожая свеклы.
Первый и самый очевидный признак готовности свёклы к уборке - размер корнеплодов. Обычно свекла созревает примерно через 2-3 месяца после посадки, когда корнеплоды достигают диаметра 5-10 см в зависимости от сорта. Если свекла оказалась мелкой, ее лучше подержать в земле еще немного.
Ещё один важный признак - появление на верхушках корнеплодов так называемых "плечиков". Это когда основание листьев начинает выступать над поверхностью земли. Когда размер этих "плечиков" достигает 2-3 см, можно приступать к уборке.
Цвет ботвы и корнеплодов также может служить ориентиром. Зрелая свекла имеет насыщенно-красные или темно-бордовые листья, а корнеплоды становятся темными, плотными и глянцевыми. Если листья еще зеленые, подождите некоторое время.
Ещё один показатель готовности свеклы к сбору - ее легкость извлечения из земли. Если при небольшом усилии корнеплод легко выходит из почвы, значит, он созрел. Перезревшая же свекла становится твердой и вытаскивать ее из грунта будет сложно.
Соблюдая эти простые признаки, вы легко определите оптимальный момент для уборки урожая свеклы. Вовремя выкопанные корнеплоды будут радовать вас отличным вкусом и сохранностью в зимний период.
Фото: Diógenes el Filósofo.
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